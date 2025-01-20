https://ria.ru/20250120/opekunstvo-1994633621.html

Опекуны Подмосковья смогут подавать ежегодный отчет в электронном виде

Опекуны Подмосковья смогут подавать ежегодный отчет в электронном виде - РИА Новости, 20.01.2025

Опекуны Подмосковья смогут подавать ежегодный отчет в электронном виде

Опекунам и попечителям Московской области предоставили возможность подачи ежегодного отчета в электронном формате через портал "Госуслуги". Об этом сообщил... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T15:22:00+03:00

2025-01-20T15:22:00+03:00

2025-01-20T15:22:00+03:00

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Опекунам и попечителям Московской области предоставили возможность подачи ежегодного отчета в электронном формате через портал "Госуслуги". Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное министерство государственного управления.В ведомстве напомнили, что опекунам взрослых людей необходимо ежегодно предоставлять данные о хранении и использовании имущества подопечного. Процедуру нужно выполнить до 1 февраля. Этот процесс облегчит переход на электронный формат."Теперь направить годовой отчет об имущественном состоянии подопечного можно без визита в орган опеки и попечительства. Также появилась возможность совместной подачи отчета опекуном и подопечным", – рассказала глава министерства Надежда Куртяник.Для доступа к услуге требуются авторизация через ЕСИА, заполнение электронной формы и прикрепление ряда документов.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)