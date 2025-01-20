https://ria.ru/20250120/opasnost-1994653460.html

В Воронежской области объявили авиационную опасность

В Воронежской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 20.01.2025

В Воронежской области объявили авиационную опасность

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил в Telegram-канале об авиационной опасности в регионе и призвал спрятаться в укрытии. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T16:57:00+03:00

2025-01-20T16:57:00+03:00

2025-01-20T16:59:00+03:00

воронежская область

александр гусев (губернатор)

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 20 янв - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил в Telegram-канале об авиационной опасности в регионе и призвал спрятаться в укрытии. Авиационная опасность в Воронежской области была объявлена в понедельник, в 10.29 мск. Она длилась 2 часа 15 минут, её отменили в 12.44 мск. Повторный сигнал был запущен в 16.51 мск. "В регионе вновь объявляется авиационная опасность!" - сообщил Гусев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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2025

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воронежская область, александр гусев (губернатор), россия, вооруженные силы украины, безопасность