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В Воронежской области объявили авиационную опасность
В Воронежской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 20.01.2025
В Воронежской области объявили авиационную опасность
Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил в Telegram-канале об авиационной опасности в регионе и призвал спрятаться в укрытии. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T16:57:00+03:00
2025-01-20T16:57:00+03:00
2025-01-20T16:59:00+03:00
воронежская область
александр гусев (губернатор)
специальная военная операция на украине
россия
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ВОРОНЕЖ, 20 янв - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил в Telegram-канале об авиационной опасности в регионе и призвал спрятаться в укрытии. Авиационная опасность в Воронежской области была объявлена в понедельник, в 10.29 мск. Она длилась 2 часа 15 минут, её отменили в 12.44 мск. Повторный сигнал был запущен в 16.51 мск. "В регионе вновь объявляется авиационная опасность!" - сообщил Гусев.
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воронежская область, александр гусев (губернатор), россия, вооруженные силы украины, безопасность
Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Воронежской области объявили авиационную опасность
Гусев: на территории Воронежской области объявили авиационную опасность