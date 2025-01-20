Замглавы администрации подмосковной Рузы обвинили во взятке
Замглавы администрации Рузы обвинили в получении взятки в размере 325 тыс рублей
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Замглавы администрации подмосковной Рузы предъявлено обвинение в получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК России.
В субботу в правоохранительных органах рассказали РИА Новости о задержании в Подмосковье чиновницы из администрации Рузы. Позднее в ГСУСК по области подтвердили информацию и сообщили, что задержана замглавы администрации городского округа Руза. По версии следствия, она получила 325 тысяч рублей от представителя коммерческой компании за подписание актов выполненных работ, несмотря на то, что они так и не были выполнены. Фигурантка помещена под домашний арест.
"Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту получения должностным лицом взятки в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ)... В ходе допроса женщина признала свою вину. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Сбор и закрепление доказательств продолжается", - говорится в сообщении.
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