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Замглавы администрации подмосковной Рузы обвинили во взятке - РИА Новости, 20.01.2025
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15:17 20.01.2025 (обновлено: 15:18 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/obvinenie-1994632139.html
Замглавы администрации подмосковной Рузы обвинили во взятке
Замглавы администрации подмосковной Рузы обвинили во взятке - РИА Новости, 20.01.2025
Замглавы администрации подмосковной Рузы обвинили во взятке
Замглавы администрации подмосковной Рузы предъявлено обвинение в получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК России. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T15:17:00+03:00
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происшествия
россия
руза
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Замглавы администрации подмосковной Рузы предъявлено обвинение в получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК России. В субботу в правоохранительных органах рассказали РИА Новости о задержании в Подмосковье чиновницы из администрации Рузы. Позднее в ГСУСК по области подтвердили информацию и сообщили, что задержана замглавы администрации городского округа Руза. По версии следствия, она получила 325 тысяч рублей от представителя коммерческой компании за подписание актов выполненных работ, несмотря на то, что они так и не были выполнены. Фигурантка помещена под домашний арест. "Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту получения должностным лицом взятки в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ)... В ходе допроса женщина признала свою вину. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Сбор и закрепление доказательств продолжается", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, руза, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Руза, Следственный комитет России (СК РФ)
Замглавы администрации подмосковной Рузы обвинили во взятке

Замглавы администрации Рузы обвинили в получении взятки в размере 325 тыс рублей

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Замглавы администрации подмосковной Рузы предъявлено обвинение в получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК России.
В субботу в правоохранительных органах рассказали РИА Новости о задержании в Подмосковье чиновницы из администрации Рузы. Позднее в ГСУСК по области подтвердили информацию и сообщили, что задержана замглавы администрации городского округа Руза. По версии следствия, она получила 325 тысяч рублей от представителя коммерческой компании за подписание актов выполненных работ, несмотря на то, что они так и не были выполнены. Фигурантка помещена под домашний арест.
"Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту получения должностным лицом взятки в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ)... В ходе допроса женщина признала свою вину. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Сбор и закрепление доказательств продолжается", - говорится в сообщении.
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