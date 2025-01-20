https://ria.ru/20250120/obvinenie-1994632139.html

Замглавы администрации подмосковной Рузы обвинили во взятке

Замглавы администрации подмосковной Рузы обвинили во взятке - РИА Новости, 20.01.2025

Замглавы администрации подмосковной Рузы обвинили во взятке

Замглавы администрации подмосковной Рузы предъявлено обвинение в получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК России. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T15:17:00+03:00

2025-01-20T15:17:00+03:00

2025-01-20T15:18:00+03:00

происшествия

россия

руза

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Замглавы администрации подмосковной Рузы предъявлено обвинение в получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК России. В субботу в правоохранительных органах рассказали РИА Новости о задержании в Подмосковье чиновницы из администрации Рузы. Позднее в ГСУСК по области подтвердили информацию и сообщили, что задержана замглавы администрации городского округа Руза. По версии следствия, она получила 325 тысяч рублей от представителя коммерческой компании за подписание актов выполненных работ, несмотря на то, что они так и не были выполнены. Фигурантка помещена под домашний арест. "Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту получения должностным лицом взятки в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ)... В ходе допроса женщина признала свою вину. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Сбор и закрепление доказательств продолжается", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, руза, следственный комитет россии (ск рф)