Норвегия обучает бывших боевиков нацбата "Азов"*, рассказал пленный
Пленный Аксенов: Норвегия обучает бригаду ВСУ, состоящей из боевиков "Азова"
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 янв — РИА Новости. Норвегия проводит обучение 3-й штурмовой бригады ВСУ, состоящей преимущественно из бывших боевиков националистического батальона "Азов"*, сообщил РИА Новости пленный украинский военный Евгений Аксенов.
"Я учился впоследствии в Норвегии, видел многих. Обучение проводили норвежцы через переводчика. Информация полностью была закрыта, засекречена. Я только знаю, что одна база называлась "Чарли". Там обучалась третья штурмовая, их побольше гоняли. Их было 12 человек. Они там и под зданием бегали, старались. И окопы какие-то там штурмовали", — сказал Аксенов.
Третья штурмовая бригада сухопутных войск Украины сформировалась на основе отдельного отряда спецназа "Азов"* нацгвардии Украины.
"Азов"* участвовал в военной операции Киева в Донбассе. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении боевиков этого подразделения по уголовным статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны". В 2022 году СК сообщил о получении "неопровержимых доказательств" совершения членами "Азова"*, а также организации "Правый сектор"** жестоких преступлений в отношении мирных граждан ДНР и ЛНР.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
** Запрещенная в России экстремистская организация.