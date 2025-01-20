https://ria.ru/20250120/norvegiya-1994540395.html

Норвегия обучает бывших боевиков нацбата "Азов"*, рассказал пленный

Норвегия обучает бывших боевиков нацбата "Азов"*, рассказал пленный - РИА Новости, 20.01.2025

Норвегия обучает бывших боевиков нацбата "Азов"*, рассказал пленный

Норвегия проводит обучение 3-й штурмовой бригады ВСУ, состоящей преимущественно из бывших боевиков националистического батальона "Азов"*, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T06:28:00+03:00

2025-01-20T06:28:00+03:00

2025-01-20T06:55:00+03:00

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ДОНЕЦК, 20 янв — РИА Новости. Норвегия проводит обучение 3-й штурмовой бригады ВСУ, состоящей преимущественно из бывших боевиков националистического батальона "Азов"*, сообщил РИА Новости пленный украинский военный Евгений Аксенов."Я учился впоследствии в Норвегии, видел многих. Обучение проводили норвежцы через переводчика. Информация полностью была закрыта, засекречена. Я только знаю, что одна база называлась "Чарли". Там обучалась третья штурмовая, их побольше гоняли. Их было 12 человек. Они там и под зданием бегали, старались. И окопы какие-то там штурмовали", — сказал Аксенов. Третья штурмовая бригада сухопутных войск Украины сформировалась на основе отдельного отряда спецназа "Азов"* нацгвардии Украины."Азов"* участвовал в военной операции Киева в Донбассе. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении боевиков этого подразделения по уголовным статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны". В 2022 году СК сообщил о получении "неопровержимых доказательств" совершения членами "Азова"*, а также организации "Правый сектор"** жестоких преступлений в отношении мирных граждан ДНР и ЛНР.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.** Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20250120/zelenskiy-1994536185.html

https://ria.ru/20250120/atacms-1994534843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, норвегия, украина, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), правый сектор