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Норвегия обучает бывших боевиков нацбата "Азов"*, рассказал пленный - РИА Новости, 20.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:28 20.01.2025 (обновлено: 06:55 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/norvegiya-1994540395.html
Норвегия обучает бывших боевиков нацбата "Азов"*, рассказал пленный
Норвегия обучает бывших боевиков нацбата "Азов"*, рассказал пленный - РИА Новости, 20.01.2025
Норвегия обучает бывших боевиков нацбата "Азов"*, рассказал пленный
Норвегия проводит обучение 3-й штурмовой бригады ВСУ, состоящей преимущественно из бывших боевиков националистического батальона "Азов"*, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T06:28:00+03:00
2025-01-20T06:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
норвегия
украина
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
правый сектор
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ДОНЕЦК, 20 янв — РИА Новости. Норвегия проводит обучение 3-й штурмовой бригады ВСУ, состоящей преимущественно из бывших боевиков националистического батальона "Азов"*, сообщил РИА Новости пленный украинский военный Евгений Аксенов."Я учился впоследствии в Норвегии, видел многих. Обучение проводили норвежцы через переводчика. Информация полностью была закрыта, засекречена. Я только знаю, что одна база называлась "Чарли". Там обучалась третья штурмовая, их побольше гоняли. Их было 12 человек. Они там и под зданием бегали, старались. И окопы какие-то там штурмовали", — сказал Аксенов. Третья штурмовая бригада сухопутных войск Украины сформировалась на основе отдельного отряда спецназа "Азов"* нацгвардии Украины."Азов"* участвовал в военной операции Киева в Донбассе. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении боевиков этого подразделения по уголовным статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны". В 2022 году СК сообщил о получении "неопровержимых доказательств" совершения членами "Азова"*, а также организации "Правый сектор"** жестоких преступлений в отношении мирных граждан ДНР и ЛНР.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.** Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20250120/zelenskiy-1994536185.html
https://ria.ru/20250120/atacms-1994534843.html
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в мире, россия, норвегия, украина, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), правый сектор
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Норвегия, Украина, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Правый сектор
Норвегия обучает бывших боевиков нацбата "Азов"*, рассказал пленный

Пленный Аксенов: Норвегия обучает бригаду ВСУ, состоящей из боевиков "Азова"

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 янв — РИА Новости. Норвегия проводит обучение 3-й штурмовой бригады ВСУ, состоящей преимущественно из бывших боевиков националистического батальона "Азов"*, сообщил РИА Новости пленный украинский военный Евгений Аксенов.
"Я учился впоследствии в Норвегии, видел многих. Обучение проводили норвежцы через переводчика. Информация полностью была закрыта, засекречена. Я только знаю, что одна база называлась "Чарли". Там обучалась третья штурмовая, их побольше гоняли. Их было 12 человек. Они там и под зданием бегали, старались. И окопы какие-то там штурмовали", — сказал Аксенов.
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Третья штурмовая бригада сухопутных войск Украины сформировалась на основе отдельного отряда спецназа "Азов"* нацгвардии Украины.
"Азов"* участвовал в военной операции Киева в Донбассе. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении боевиков этого подразделения по уголовным статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны". В 2022 году СК сообщил о получении "неопровержимых доказательств" совершения членами "Азова"*, а также организации "Правый сектор"** жестоких преступлений в отношении мирных граждан ДНР и ЛНР.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
** Запрещенная в России экстремистская организация.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияНорвегияУкраинаВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Правый сектор
 
 
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