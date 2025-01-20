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На нефтебазе в Воронежской области потушили два горящих резервуара - РИА Новости, 20.01.2025
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10:30 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/neftebaza-1994564072.html
На нефтебазе в Воронежской области потушили два горящих резервуара
На нефтебазе в Воронежской области потушили два горящих резервуара - РИА Новости, 20.01.2025
На нефтебазе в Воронежской области потушили два горящих резервуара
Два резервуара из четырех удалось потушить на лискинской нефтебазе в Воронежской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T10:30:00+03:00
2025-01-20T10:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
лискинский район
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Два резервуара из четырех удалось потушить на лискинской нефтебазе в Воронежской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По состоянию на 08.00 мск понедельника, на нефтебазе продолжают гореть два резервуара на площади около 2300 квадратных метров. Еще два резервуара потушены", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что продолжается тушение емкостей при помощи пенных атак. Проводятся работы по возведению обвалования вокруг резервуаров с помощью мешков с песком в целях недопущения повторных возгораний, а также по охлаждению резервуаров лафетными стволами. В четверг губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что ночью территорию трех районов Воронежской области атаковали более 10 БПЛА. Большая часть из них пришлась на нефтебазу в Лискинском районе. Пострадавших нет, также, по предварительным данным, имущество граждан не пострадало. Губернатор отметил, что на первоначальном этапе тушение пожара усложняла угроза повторных атак на объект. Борьбу с огнем на нескольких резервуарах начали усиленные пожарные расчеты. Были направлены дополнительные силы из двух соседних регионов. Гусев подчеркивал, что угрозы населению нет, на доступность ГСМ в Воронежской области ситуация никак не повлияет.
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воронежская область
лискинский район
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происшествия, воронежская область, лискинский район, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Лискинский район, Александр Гусев (губернатор)
На нефтебазе в Воронежской области потушили два горящих резервуара

На лискинской нефтебазе в Воронежской области потушили два резервуара из четырех

Пожар на нефтебазе в Лисках Воронежской области. Кадр видео очевидца
Пожар на нефтебазе в Лисках Воронежской области. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Пожар на нефтебазе в Лисках Воронежской области. Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Два резервуара из четырех удалось потушить на лискинской нефтебазе в Воронежской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"По состоянию на 08.00 мск понедельника, на нефтебазе продолжают гореть два резервуара на площади около 2300 квадратных метров. Еще два резервуара потушены", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что продолжается тушение емкостей при помощи пенных атак. Проводятся работы по возведению обвалования вокруг резервуаров с помощью мешков с песком в целях недопущения повторных возгораний, а также по охлаждению резервуаров лафетными стволами.
В четверг губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что ночью территорию трех районов Воронежской области атаковали более 10 БПЛА. Большая часть из них пришлась на нефтебазу в Лискинском районе. Пострадавших нет, также, по предварительным данным, имущество граждан не пострадало. Губернатор отметил, что на первоначальном этапе тушение пожара усложняла угроза повторных атак на объект. Борьбу с огнем на нескольких резервуарах начали усиленные пожарные расчеты. Были направлены дополнительные силы из двух соседних регионов. Гусев подчеркивал, что угрозы населению нет, на доступность ГСМ в Воронежской области ситуация никак не повлияет.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежская областьЛискинский районАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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