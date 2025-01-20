https://ria.ru/20250120/neftebaza-1994564072.html

На нефтебазе в Воронежской области потушили два горящих резервуара

На нефтебазе в Воронежской области потушили два горящих резервуара - РИА Новости, 20.01.2025

На нефтебазе в Воронежской области потушили два горящих резервуара

Два резервуара из четырех удалось потушить на лискинской нефтебазе в Воронежской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 20.01.2025

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2025-01-20T10:30:00+03:00

2025-01-20T10:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

лискинский район

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Два резервуара из четырех удалось потушить на лискинской нефтебазе в Воронежской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По состоянию на 08.00 мск понедельника, на нефтебазе продолжают гореть два резервуара на площади около 2300 квадратных метров. Еще два резервуара потушены", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что продолжается тушение емкостей при помощи пенных атак. Проводятся работы по возведению обвалования вокруг резервуаров с помощью мешков с песком в целях недопущения повторных возгораний, а также по охлаждению резервуаров лафетными стволами. В четверг губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что ночью территорию трех районов Воронежской области атаковали более 10 БПЛА. Большая часть из них пришлась на нефтебазу в Лискинском районе. Пострадавших нет, также, по предварительным данным, имущество граждан не пострадало. Губернатор отметил, что на первоначальном этапе тушение пожара усложняла угроза повторных атак на объект. Борьбу с огнем на нескольких резервуарах начали усиленные пожарные расчеты. Были направлены дополнительные силы из двух соседних регионов. Гусев подчеркивал, что угрозы населению нет, на доступность ГСМ в Воронежской области ситуация никак не повлияет.

https://ria.ru/20241231/pozhar-1992125583.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, воронежская область, лискинский район, александр гусев (губернатор)