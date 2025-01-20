https://ria.ru/20250120/nato-1994610649.html

НАТО стянула корабли к границе России, пишут СМИ

НАТО стянула корабли к границе России, пишут СМИ - РИА Новости, 20.01.2025

НАТО стянула корабли к границе России, пишут СМИ

Военные корабли НАТО собираются у берегов Эстонии, пишет The Guardian."В Таллин под густым январским морским туманом прибыли голландский фрегат и военно-морское РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T13:53:00+03:00

2025-01-20T13:53:00+03:00

2025-01-20T14:01:00+03:00

в мире

марк рютте

нато

балтийское море

эстония

таллин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545634_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_7a31317b3709721da0dfa34086f97037.jpg

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Военные корабли НАТО собираются у берегов Эстонии, пишет The Guardian."В Таллин под густым январским морским туманом прибыли голландский фрегат и военно-морское исследовательское судно, а также немецкий минный тральщик..." — говорится в публикации.Издание отмечает, что еще ожидается прибытие французского тральщика и дополнительных кораблей НАТО.По словам бельгийского руководителя оперативной группы по противоминной борьбе Эрика Кокса, флотилия альянса будет выполнять функции "камер безопасности Балтийского моря", чтобы никто не смог предпринять никаких действий против подводной инфраструктуры. На прошлой неделе в Хельсинки прошел саммит стран НАТО Балтийского региона с участием генсека НАТО Марка Рютте. В совместном заявлении по итогам саммита говорится, что блок начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая "повысит ситуационную осведомленность" альянса на Балтике. В заявлении при этом не сказано, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто в Балтийском море. Сама миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование ОВС НАТО в Монсе.Глава финского МИД Элина Валтонен ранее сообщила, что НАТО направит в Балтийское море два корабля для мониторинга подводной инфраструктуры. Премьер Швеции позднее заявил, что его страна отправит три корабля и один самолет для морского и воздушного наблюдения в рамках миссии альянса. Президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгар Ринкевич заявили о готовности предоставить по одному кораблю для усиления патрулирования Балтийского моря. Телерадиовещатель Yle со ссылкой на источники указывал, что НАТО задействует до десяти кораблей для мониторинга инфраструктуры на Балтике.

https://ria.ru/20250120/ukraina-1994546103.html

https://ria.ru/20250120/tramp-1994551656.html

балтийское море

эстония

таллин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, марк рютте, нато, балтийское море, эстония, таллин