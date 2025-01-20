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НАТО стянула корабли к границе России, пишут СМИ - РИА Новости, 20.01.2025
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13:53 20.01.2025 (обновлено: 14:01 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/nato-1994610649.html
НАТО стянула корабли к границе России, пишут СМИ
НАТО стянула корабли к границе России, пишут СМИ - РИА Новости, 20.01.2025
НАТО стянула корабли к границе России, пишут СМИ
Военные корабли НАТО собираются у берегов Эстонии, пишет The Guardian."В Таллин под густым январским морским туманом прибыли голландский фрегат и военно-морское РИА Новости, 20.01.2025
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в мире
марк рютте
нато
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Военные корабли НАТО собираются у берегов Эстонии, пишет The Guardian."В Таллин под густым январским морским туманом прибыли голландский фрегат и военно-морское исследовательское судно, а также немецкий минный тральщик..." — говорится в публикации.Издание отмечает, что еще ожидается прибытие французского тральщика и дополнительных кораблей НАТО.По словам бельгийского руководителя оперативной группы по противоминной борьбе Эрика Кокса, флотилия альянса будет выполнять функции "камер безопасности Балтийского моря", чтобы никто не смог предпринять никаких действий против подводной инфраструктуры. На прошлой неделе в Хельсинки прошел саммит стран НАТО Балтийского региона с участием генсека НАТО Марка Рютте. В совместном заявлении по итогам саммита говорится, что блок начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая "повысит ситуационную осведомленность" альянса на Балтике. В заявлении при этом не сказано, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто в Балтийском море. Сама миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование ОВС НАТО в Монсе.Глава финского МИД Элина Валтонен ранее сообщила, что НАТО направит в Балтийское море два корабля для мониторинга подводной инфраструктуры. Премьер Швеции позднее заявил, что его страна отправит три корабля и один самолет для морского и воздушного наблюдения в рамках миссии альянса. Президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгар Ринкевич заявили о готовности предоставить по одному кораблю для усиления патрулирования Балтийского моря. Телерадиовещатель Yle со ссылкой на источники указывал, что НАТО задействует до десяти кораблей для мониторинга инфраструктуры на Балтике.
https://ria.ru/20250120/ukraina-1994546103.html
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в мире, марк рютте, нато, балтийское море, эстония, таллин
В мире, Марк Рютте, НАТО, Балтийское море, Эстония, Таллин
НАТО стянула корабли к границе России, пишут СМИ

The Guardian: военные корабли НАТО собираются у берегов Эстонии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО
Баннеры с логотипом НАТО - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Военные корабли НАТО собираются у берегов Эстонии, пишет The Guardian.

"В Таллин под густым январским морским туманом прибыли голландский фрегат и военно-морское исследовательское судно, а также немецкий минный тральщик..." — говорится в публикации.
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Издание отмечает, что еще ожидается прибытие французского тральщика и дополнительных кораблей НАТО.

По словам бельгийского руководителя оперативной группы по противоминной борьбе Эрика Кокса, флотилия альянса будет выполнять функции "камер безопасности Балтийского моря", чтобы никто не смог предпринять никаких действий против подводной инфраструктуры.

На прошлой неделе в Хельсинки прошел саммит стран НАТО Балтийского региона с участием генсека НАТО Марка Рютте. В совместном заявлении по итогам саммита говорится, что блок начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая "повысит ситуационную осведомленность" альянса на Балтике. В заявлении при этом не сказано, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто в Балтийском море. Сама миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование ОВС НАТО в Монсе.

Глава финского МИД Элина Валтонен ранее сообщила, что НАТО направит в Балтийское море два корабля для мониторинга подводной инфраструктуры. Премьер Швеции позднее заявил, что его страна отправит три корабля и один самолет для морского и воздушного наблюдения в рамках миссии альянса. Президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгар Ринкевич заявили о готовности предоставить по одному кораблю для усиления патрулирования Балтийского моря. Телерадиовещатель Yle со ссылкой на источники указывал, что НАТО задействует до десяти кораблей для мониторинга инфраструктуры на Балтике.
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