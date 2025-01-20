https://ria.ru/20250120/moskva-1994569853.html
В Москве нашли два пистолета и патроны в посылке
В Москве нашли два пистолета и патроны в посылке - РИА Новости, 20.01.2025
В Москве нашли два пистолета и патроны в посылке
Два пистолета и патроны обнаружены в посылке в сортировочном центре "Давыдково" в поселении Марушкинское в новой Москве, на месте происшествия работают... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T10:58:00+03:00
2025-01-20T10:58:00+03:00
2025-01-20T10:58:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944788465_0:0:2755:1550_1920x0_80_0_0_f57db4451d5f648adc5d778ce4ca06dc.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Два пистолета и патроны обнаружены в посылке в сортировочном центре "Давыдково" в поселении Марушкинское в новой Москве, на месте происшествия работают правоохранители, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В логистическом почтовом центре "Давыдково" в новой Москве в посылке обнаружены два пистолета и патроны", - сказал собеседник агентства. По его словам, на месте происшествия работают правоохранительные органы. Они выясняют, боевое или охолощенное оружие находится в посылке.
https://ria.ru/20240519/chemodan-1947004337.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944788465_13:0:2742:2047_1920x0_80_0_0_e9cb06b2fdfe3421f59d0f7dc7bea597.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве нашли два пистолета и патроны в посылке
В сортировочном центре "Давыдково" в новой Москве нашли два пистолета и патроны