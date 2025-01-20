https://ria.ru/20250120/moskva-1994569853.html

В Москве нашли два пистолета и патроны в посылке

В Москве нашли два пистолета и патроны в посылке - РИА Новости, 20.01.2025

В Москве нашли два пистолета и патроны в посылке

Два пистолета и патроны обнаружены в посылке в сортировочном центре "Давыдково" в поселении Марушкинское в новой Москве, на месте происшествия работают... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T10:58:00+03:00

2025-01-20T10:58:00+03:00

2025-01-20T10:58:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Два пистолета и патроны обнаружены в посылке в сортировочном центре "Давыдково" в поселении Марушкинское в новой Москве, на месте происшествия работают правоохранители, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В логистическом почтовом центре "Давыдково" в новой Москве в посылке обнаружены два пистолета и патроны", - сказал собеседник агентства. По его словам, на месте происшествия работают правоохранительные органы. Они выясняют, боевое или охолощенное оружие находится в посылке.

https://ria.ru/20240519/chemodan-1947004337.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва