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В Москве нашли два пистолета и патроны в посылке - РИА Новости, 20.01.2025
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10:58 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/moskva-1994569853.html
В Москве нашли два пистолета и патроны в посылке
В Москве нашли два пистолета и патроны в посылке - РИА Новости, 20.01.2025
В Москве нашли два пистолета и патроны в посылке
Два пистолета и патроны обнаружены в посылке в сортировочном центре "Давыдково" в поселении Марушкинское в новой Москве, на месте происшествия работают... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T10:58:00+03:00
2025-01-20T10:58:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Два пистолета и патроны обнаружены в посылке в сортировочном центре "Давыдково" в поселении Марушкинское в новой Москве, на месте происшествия работают правоохранители, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В логистическом почтовом центре "Давыдково" в новой Москве в посылке обнаружены два пистолета и патроны", - сказал собеседник агентства. По его словам, на месте происшествия работают правоохранительные органы. Они выясняют, боевое или охолощенное оружие находится в посылке.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве нашли два пистолета и патроны в посылке

В сортировочном центре "Давыдково" в новой Москве нашли два пистолета и патроны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на улице
Сотрудники полиции на улице - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудники полиции на улице. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Два пистолета и патроны обнаружены в посылке в сортировочном центре "Давыдково" в поселении Марушкинское в новой Москве, на месте происшествия работают правоохранители, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В логистическом почтовом центре "Давыдково" в новой Москве в посылке обнаружены два пистолета и патроны", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте происшествия работают правоохранительные органы. Они выясняют, боевое или охолощенное оружие находится в посылке.
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