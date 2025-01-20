https://ria.ru/20250120/mladenets-1994667250.html

В Кузбассе младенец отравился наркотиком

В Кузбассе младенец отравился наркотиком - РИА Новости, 20.01.2025

В Кузбассе младенец отравился наркотиком

Следователи СУ СК по Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту отравления в Новокузнецке 11-месячного ребенка марихуаной, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T17:33:00+03:00

2025-01-20T17:33:00+03:00

2025-01-20T17:33:00+03:00

происшествия

новокузнецк

россия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292677_0:236:2943:1891_1920x0_80_0_0_8c55721da471e95e85cd4c110c0911de.jpg

КЕМЕРОВО, 20 янв — РИА Новости. Следователи СУ СК по Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту отравления в Новокузнецке 11-месячного ребенка марихуаной, сообщает пресс-служба ведомства по региону. По данным пресс-службы СУ СК, 19 января в местных СМИ появились данные о том, что в медицинское учреждение отвезли 11-месячного младенца с признаками отравления наркотиками. В настоящее время он находится в медучреждении под наблюдением медиков, его жизни и здоровью ничего не угрожает. "В следственном управлении СК России по Кемеровской области-Кузбассу возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ). В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в региональном СУ СК. Материалы проверки по факту незаконного приобретения и хранения наркотиков переданы в органы МВД для принятия процессуального решения. Кроме того, в понедельник прокуратура Кузбасса заявила о начале проверки после инцидента. "По информации, выявленной в социальных медиа, об отравлении 11-месячного ребенка неизвестным веществом в Новокузнецке прокуратурой Кемеровской области-Кузбасса организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства. По данным местных СМИ, ребенок проживает в неблагополучной семье с матерью, бабушкой и дедушкой, которые были неоднократно судимы, в том числе за наркотики. По данным местных СМИ, мать ребенка не судима.

https://ria.ru/20240805/novgorod-1964219259.html

https://ria.ru/20240406/narkotik-1938279594.html

https://ria.ru/20240314/otravlenie-1932962467.html

новокузнецк

россия

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новокузнецк, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)