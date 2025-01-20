В Кузбассе младенец отравился наркотиком
СК завел дело после отравления 11-месячного младенца марихуаной в Новокузнецке
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КЕМЕРОВО, 20 янв — РИА Новости. Следователи СУ СК по Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту отравления в Новокузнецке 11-месячного ребенка марихуаной, сообщает пресс-служба ведомства по региону.
По данным пресс-службы СУ СК, 19 января в местных СМИ появились данные о том, что в медицинское учреждение отвезли 11-месячного младенца с признаками отравления наркотиками. В настоящее время он находится в медучреждении под наблюдением медиков, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
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"В следственном управлении СК России по Кемеровской области-Кузбассу возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ). В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в региональном СУ СК.
Материалы проверки по факту незаконного приобретения и хранения наркотиков переданы в органы МВД для принятия процессуального решения.
Кроме того, в понедельник прокуратура Кузбасса заявила о начале проверки после инцидента.
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"По информации, выявленной в социальных медиа, об отравлении 11-месячного ребенка неизвестным веществом в Новокузнецке прокуратурой Кемеровской области-Кузбасса организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
По данным местных СМИ, ребенок проживает в неблагополучной семье с матерью, бабушкой и дедушкой, которые были неоднократно судимы, в том числе за наркотики. По данным местных СМИ, мать ребенка не судима.
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