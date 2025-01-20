Масленичная неделя в 2025 году
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Оглавление
- Масленичная неделя в России 2025
- Когда начинается масленица
- Традиции масленичной недели по дням
- Встреча
- Заигрыши
- Лакомка (Скромная среда)
- Разгуляй (Широкий четверг)
- Тещины вечерки
- Золовкины посиделки
- Прощеное воскресенье (Проводы)
- Запреты на Масленичную неделю
- Можно ли играть свадьбу
- Как еще называется Масленичная неделя
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Масленица, пожалуй, самый известный на сегодняшний день славянский праздник. Когда начало Масленичной недели в 2025 году, как называется каждый из ее дней, их традиции и обычаи – в материале РИА Новости.
Масленичная неделя в России 2025
Масленица — один из самых радостных и веселых праздников на Руси. Ее традиционно отмечают за неделю до начала Великого поста. Еще Масленичную неделю часто называют Сырной седмицей. Дело в том, что в этот период нельзя употреблять в пищу мясо. Но дозволяется вкушать сыры и другие молочные продукты.
Когда начинается масленица
Масленичная неделя в 2025 году начнется в понедельник, 24 февраля, и продлится до воскресенья, 2 марта. С 3 марта православные верующие вступят в многодневный и строгий Великий пост.
Традиции масленичной недели по дням
Саму Масленичную неделю можно условно разделить на два периода. С понедельника по среду проходит Узкая Масленица, а с четверга по воскресенье — Широкая.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЖенщина готовит блины на праздновании Масленицы на территории ослиной фермы "Чудо ослик" в селе Залесное Бахчисарайского района
Женщина готовит блины на праздновании Масленицы на территории ослиной фермы "Чудо ослик" в селе Залесное Бахчисарайского района
Первые три дня недели принято заниматься хозяйством и домашними делами, как следует готовиться к предстоящему в оставшееся время веселью.
У каждого дня Сырной седмицы есть не только собственное забавное название, но еще и характерные приметы и обычаи, которые принято соблюдать.
Встреча
В понедельник отмечали встречу праздника: по городам и селам устанавливали большие деревянные качели, балаганы и обустраивали прочие места для коллективных гуляний.
Главный обычай масленичного понедельника — выпекание первого блина. Его не ели, а отдавали бездомным – чтобы они помянули души усопших родственников и близких.
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Заигрыши
Во вторник на Руси были "заигрыши" – смотрины невест. Холостые юноши и незамужние девушки присматривались друг к другу, чтобы по прошествии многодневного Великого поста сыграть шумную свадьбу.
С утра молодежь приглашали покататься с гор и поесть блинов. Также звали родных и близких. А для зазывания Масленицы произносили слова: "У нас горы снежные готовы и блины напечены — просим жаловать!"
Лакомка (Скромная среда)
В среду-лакомку теще полагалось накрывать богатый стол для зятя и всей его родни. Теще полагалось в этот день быть особенно ласковой с зятем и всячески демонстрировать свое к нему расположение.
Причина такого "театрального" поведения весьма рациональная: считалось, что чем добрее будет теща к зятю в этот день, тем лучше будут отношения у ее дочери с новой семьей.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкУчастники праздничных гуляний в Суздале, посвященных проводам Широкой Масленицы
Участники праздничных гуляний в Суздале, посвященных проводам Широкой Масленицы
Разгуляй (Широкий четверг)
В четверг начинался разгул – наступала Широкая Масленица. После семейных посиделок народ шумной толпой шел в балаганы – чтобы вволю повеселиться.
Кулачные бои, катания на лошадях, хороводы, игры в снежки, разведение костров и прыжки через огонь и многое другое – так в старину проводили Разгуляй. Главным же событием этого дня – взятие зимнего городка.
Скучать в четверг было попросту невозможно. Домоседов же, как гласила народная мудрость, обязательно настигнут несчастья – за то, что не провели Разгуляй должным образом.
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Тещины вечерки
А в пятницу уже теща приходила с ответным визитом к зятю. А ее дочь должна была напечь к приходу матери блинов. Зять же обязан продемонстрировать такое же гостеприимство и услужливость, что и теща на Лакомку. Причина все та же – чтоб ладилась семейная жизнь.
Золовкины посиделки
В субботу молодые невестки звали к себе в гости золовок (сестер) и других родственников будущего мужа. Если же золовка не была замужем, то невестка приглашала своих незамужних подруг. А если сестры мужа уже обручены, то невестке нужно было позвать свою замужнюю родню.
Девушки собирались за одним столом, чтобы полакомиться блинами и, конечно, посплетничать. Новобрачная ни в коем случае не должна была отпускать мужниных сестер без подарков.
Православная церковь в масленичную субботу празднует Собор всех преподобных отцов. В этот день почитают всех, кто прославлен в лике святых за свои монашеские подвиги.
Прощеное воскресенье (Проводы)
Воскресенье – кульминация всей Масленичной недели. В этот день происходило заговенье перед Великим постом.
А родные и близкие, по христианской традиции, просили друг у другу прощения – за все причиненные за прошедший год обиды и неприятности. Затем троекратно целуются – в знак примирения и сжигают чучело. Так провожают Масленицу до следующего года.
В храмах же на вечернем богослужении совершается чин прощения: настоятель просит прощения у других клириков и прихожан. Затем и все верующие, кланяясь друг другу, просят прощения и в ответ на просьбу произносят "Бог простит. И я прощаю".
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После уже начинают совершать великопостные службы.
Кроме того, Прощеное воскресенье — последний день, когда в пищу можно употреблять продукты животного происхождения. Всю праздничную еду, которую готовили в течение недели, нужно было непременно доесть. Остатки порой или раздавали нищим, или сжигали. А вот выбросить еду считалось дурной приметой.
Запреты на Масленичную неделю
Хоть Масленица и веселый "праздник живота", однако верующим не стоит забывать и о некоторых ограничениях, которые действуют во время Сырной седмицы.
Работу по дому лучше всего выполнить в первые три дня — когда идет Узкая Масленица. С четверга по воскресенье весь физический труд (если он необязателен) лучше отложить.
Сидеть дома в одиночестве во время Масленичной недели не рекомендуется. Наоборот, нужно постараться вдоволь повеселиться вместе со всеми. В старину, если человек оставался нелюдим на Масленицу, над ним могли колко пошутить.
Выпекание блинов
Не отказывать, если кто-то вдруг решил наведаться в дом. Но принимать гостей следует в чистом жилище, где обязательно накрыт богатый стол. А после застолья можно смело нанести ответный визит. Хождение по гостям на этой неделе — одна из главных традиций праздника.
Не следует чревоугодствовать. В христианстве — это один из семи смертных грехов. Тем более, переедать на неделе, которая предваряет Великий пост, несколько не благовидно. Кроме того, если человек планирует поститься, то на Сырной седмице ему уже стоит отказаться от мясных продуктов. Заменить их можно молоком, творогом, сырами, орехами и сухофруктами.
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Можно ли играть свадьбу
Сыграть свадьбу (то, что в современном мире называется гражданской церемонией)— можно. А вот венчаться в это время нельзя. По традиции Церковь перестает совершать таинство венчания за неделю до Великого поста – то есть как раз с Масленицы. Далее не венчают весь период Великого поста и еще неделю после Пасхи.
Как еще называется Масленичная неделя
На самом деле у Масленицы очень много синонимов: Сырная седмица, или неделя; Мясопуст, или Мясопустная неделя; Масленая неделя; Блинщина, или Блинная неделя; Поползуха – поскольку ее даты из года в год меняются; Объедуха; Молочная неделя.
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