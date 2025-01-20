https://ria.ru/20250120/lavrov-1994662633.html
Лавров заявил о готовности к контактам с администрацией Трампа
Лавров заявил о готовности к контактам с администрацией Трампа - РИА Новости, 20.01.2025
Лавров заявил о готовности к контактам с администрацией Трампа
Москва готова к контактам с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, а также с лидерами других западных стран, заявил глава МИД России Сергей... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T17:24:00+03:00
2025-01-20T17:24:00+03:00
2025-01-20T19:07:00+03:00
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москва готова к контактам с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, а также с лидерами других западных стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Гадать сейчас - дело неблагодарное, мы открыты к контактам, мы неоднократно, отвечая на соответствующие вопросы, это подтверждали", - сказал Лавров в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами Совбеза РФ. При этом Лавров подчеркнул, что для этого от стран Запада, которые заморозили или прервали свои отношения с РФ, должны поступить серьезные предложения. Инаугурация вновь избранного президента США Дональда Трампа состоится в Вашингтоне 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса.
https://ria.ru/20250120/putin-1994655212.html
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россия, сша, дональд трамп, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), инаугурация трампа — 2025
Россия, США, Дональд Трамп, В мире, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Инаугурация Трампа — 2025
Лавров заявил о готовности к контактам с администрацией Трампа
Лавров заявил, что РФ готова к контактам с Трампом и лидерами других стран