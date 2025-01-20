https://ria.ru/20250120/lavrov-1994662633.html

Лавров заявил о готовности к контактам с администрацией Трампа

Лавров заявил о готовности к контактам с администрацией Трампа - РИА Новости, 20.01.2025

Лавров заявил о готовности к контактам с администрацией Трампа

Москва готова к контактам с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, а также с лидерами других западных стран, заявил глава МИД России Сергей... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T17:24:00+03:00

2025-01-20T17:24:00+03:00

2025-01-20T19:07:00+03:00

россия

сша

дональд трамп

в мире

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

инаугурация трампа — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576567643_0:89:3022:1789_1920x0_80_0_0_18e19dc8d57dfb5f0ec3cbcf96319470.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москва готова к контактам с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, а также с лидерами других западных стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Гадать сейчас - дело неблагодарное, мы открыты к контактам, мы неоднократно, отвечая на соответствующие вопросы, это подтверждали", - сказал Лавров в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами Совбеза РФ. При этом Лавров подчеркнул, что для этого от стран Запада, которые заморозили или прервали свои отношения с РФ, должны поступить серьезные предложения. Инаугурация вновь избранного президента США Дональда Трампа состоится в Вашингтоне 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса.

https://ria.ru/20250120/putin-1994655212.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, дональд трамп, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), инаугурация трампа — 2025