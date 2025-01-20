Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил о готовности к контактам с администрацией Трампа - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 20.01.2025 (обновлено: 19:07 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/lavrov-1994662633.html
Лавров заявил о готовности к контактам с администрацией Трампа
Лавров заявил о готовности к контактам с администрацией Трампа - РИА Новости, 20.01.2025
Лавров заявил о готовности к контактам с администрацией Трампа
Москва готова к контактам с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, а также с лидерами других западных стран, заявил глава МИД России Сергей... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T17:24:00+03:00
2025-01-20T19:07:00+03:00
россия
сша
дональд трамп
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
инаугурация трампа — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576567643_0:89:3022:1789_1920x0_80_0_0_18e19dc8d57dfb5f0ec3cbcf96319470.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москва готова к контактам с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, а также с лидерами других западных стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Гадать сейчас - дело неблагодарное, мы открыты к контактам, мы неоднократно, отвечая на соответствующие вопросы, это подтверждали", - сказал Лавров в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами Совбеза РФ. При этом Лавров подчеркнул, что для этого от стран Запада, которые заморозили или прервали свои отношения с РФ, должны поступить серьезные предложения. Инаугурация вновь избранного президента США Дональда Трампа состоится в Вашингтоне 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса.
https://ria.ru/20250120/putin-1994655212.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576567643_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_38bbef5015a464727dd68cb3a814e138.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, дональд трамп, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), инаугурация трампа — 2025
Россия, США, Дональд Трамп, В мире, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Инаугурация Трампа — 2025
Лавров заявил о готовности к контактам с администрацией Трампа

Лавров заявил, что РФ готова к контактам с Трампом и лидерами других стран

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москва готова к контактам с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, а также с лидерами других западных стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Гадать сейчас - дело неблагодарное, мы открыты к контактам, мы неоднократно, отвечая на соответствующие вопросы, это подтверждали", - сказал Лавров в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами Совбеза РФ.
При этом Лавров подчеркнул, что для этого от стран Запада, которые заморозили или прервали свои отношения с РФ, должны поступить серьезные предложения.
Инаугурация вновь избранного президента США Дональда Трампа состоится в Вашингтоне 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса.
Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
"Самое важное". Путин высказался о разрешении конфликта на Украине и Трампе
Вчера, 17:05
 
РоссияСШАДональд ТрампВ миреСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Инаугурация Трампа — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала