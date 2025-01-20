https://ria.ru/20250120/lavrov-1994651656.html
Многое сегодня зависит от США, заявил Лавров
Многое сегодня зависит от США, заявил Лавров - РИА Новости, 20.01.2025
Многое сегодня зависит от США, заявил Лавров
Многое, в том числе по Украине, зависит сегодня от Соединенных Штатов, учитывая полное следование за американской позицией европейскими и другими союзниками... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T16:51:00+03:00
2025-01-20T16:51:00+03:00
2025-01-20T17:05:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Многое, в том числе по Украине, зависит сегодня от Соединенных Штатов, учитывая полное следование за американской позицией европейскими и другими союзниками Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.На видеоконференции членов Совбеза РФ министр отметил, что официальные подходы будущей администрации избранного президента Дональда Трампа, в том числе по Украине, остаются неясными."Многое очень зависит от Соединенных Штатов. Прежде всего в силу того, что европейцы и "азиатские" союзники США - Австралия, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия - полностью ориентируются на позицию Белого Дома, и в этом смысле они выжидают, какой же в окончательном виде эта позиция будет. Но и безусловно развивающиеся страны, страны тех регионов, где Соединенные Штаты могут сыграть позитивную роль, а могут и продолжить линию предыдущей администрации по сохранению конфликтогенности в расчете на то, чтобы извлекать из сохраняющихся кризисов какую-то выгоду", - сказал Лавров в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
https://ria.ru/20250119/bayden-1994453378.html
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сша, украина, в мире, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, сергей лавров
США, Украина, В мире, Россия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Сергей Лавров
Многое сегодня зависит от США, заявил Лавров
Лавров: сегодня многое зависит от США, в том числе по Украине