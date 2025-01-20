https://ria.ru/20250120/latviya-1994527078.html

В Латвии россиянам хотят запретить управлять критической инфраструктурой

В Латвии россиянам хотят запретить управлять критической инфраструктурой - РИА Новости, 20.01.2025

В Латвии россиянам хотят запретить управлять критической инфраструктурой

Граждане России и Белоруссии, проживающие в Латвии, могут лишиться права занимать должности в структурах управления критической инфраструктуры, сообщает портал... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T01:15:00+03:00

2025-01-20T01:15:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Граждане России и Белоруссии, проживающие в Латвии, могут лишиться права занимать должности в структурах управления критической инфраструктуры, сообщает портал Delfi.К критической инфраструктуре в Латвии относятся те объекты и системы, которые имеют важное значение для реализации функций, связанных с охраной здоровья, обеспечением безопасности, экономическим или социальным благосостоянием людей.Поправки к закону о национальной безопасности подразумевают, что физические и юридические лица из России и Белоруссии не смогут оказывать услуги в критической инфраструктуре, если предоставление услуг включает в себя доступ к информации или технологическому оборудованию.В странах Прибалтики проживает большое количество русскоязычных людей, в том числе граждан России. Как ранее заявлял МИД, для этих республик стали привычным делом преследования соотечественников за инакомыслие, гонения на русскоязычные партии, политически мотивированные задержания, аресты и сфабрикованные уголовные дела.

https://ria.ru/20250118/privychka-1994330502.html

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в мире, латвия, россия, белоруссия