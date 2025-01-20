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В Латвии россиянам хотят запретить управлять критической инфраструктурой - РИА Новости, 20.01.2025
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01:15 20.01.2025 (обновлено: 10:18 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/latviya-1994527078.html
В Латвии россиянам хотят запретить управлять критической инфраструктурой
В Латвии россиянам хотят запретить управлять критической инфраструктурой - РИА Новости, 20.01.2025
В Латвии россиянам хотят запретить управлять критической инфраструктурой
Граждане России и Белоруссии, проживающие в Латвии, могут лишиться права занимать должности в структурах управления критической инфраструктуры, сообщает портал... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T01:15:00+03:00
2025-01-20T10:18:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Граждане России и Белоруссии, проживающие в Латвии, могут лишиться права занимать должности в структурах управления критической инфраструктуры, сообщает портал Delfi.К критической инфраструктуре в Латвии относятся те объекты и системы, которые имеют важное значение для реализации функций, связанных с охраной здоровья, обеспечением безопасности, экономическим или социальным благосостоянием людей.Поправки к закону о национальной безопасности подразумевают, что физические и юридические лица из России и Белоруссии не смогут оказывать услуги в критической инфраструктуре, если предоставление услуг включает в себя доступ к информации или технологическому оборудованию.В странах Прибалтики проживает большое количество русскоязычных людей, в том числе граждан России. Как ранее заявлял МИД, для этих республик стали привычным делом преследования соотечественников за инакомыслие, гонения на русскоязычные партии, политически мотивированные задержания, аресты и сфабрикованные уголовные дела.
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в мире, латвия, россия, белоруссия
В мире, Латвия, Россия, Белоруссия
В Латвии россиянам хотят запретить управлять критической инфраструктурой

Латвия хочет запретить россиянам управлять объектами критической инфраструктуры

© РИА Новости / Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкРига
Рига - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Граждане России и Белоруссии, проживающие в Латвии, могут лишиться права занимать должности в структурах управления критической инфраструктуры, сообщает портал Delfi.
К критической инфраструктуре в Латвии относятся те объекты и системы, которые имеют важное значение для реализации функций, связанных с охраной здоровья, обеспечением безопасности, экономическим или социальным благосостоянием людей.
Поправки к закону о национальной безопасности подразумевают, что физические и юридические лица из России и Белоруссии не смогут оказывать услуги в критической инфраструктуре, если предоставление услуг включает в себя доступ к информации или технологическому оборудованию.
В странах Прибалтики проживает большое количество русскоязычных людей, в том числе граждан России. Как ранее заявлял МИД, для этих республик стали привычным делом преследования соотечественников за инакомыслие, гонения на русскоязычные партии, политически мотивированные задержания, аресты и сфабрикованные уголовные дела.
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