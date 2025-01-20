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Монголия утвердила квоты на импорт животноводческой и племенной продукции - РИА Новости, 20.01.2025
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11:45 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/kvoty-1994576018.html
Монголия утвердила квоты на импорт животноводческой и племенной продукции
Монголия утвердила квоты на импорт животноводческой и племенной продукции - РИА Новости, 20.01.2025
Монголия утвердила квоты на импорт животноводческой и племенной продукции
Правительство Монголии опубликовало документ, определяющий виды и объемы животноводческой и племенной продукции, разрешенной к импорту в страну в текущем году,... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T11:45:00+03:00
2025-01-20T11:45:00+03:00
экономика
монголия
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Правительство Монголии опубликовало документ, определяющий виды и объемы животноводческой и племенной продукции, разрешенной к импорту в страну в текущем году, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."В список разрешенных к ввозу товаров входят чистокровные племенные лошади, чистопородный племенной крупный рогатый скот, овцы, козлы, яки, свиньи, цыплята, а также инкубационные яйца и генетический материал сельскохозяйственных животных. Помимо этого, Монголия планирует импортировать пчёл в объёме 15 млн штук для дальнейшего развития пчеловодства и использования в процессе опыления", - говорится в сообщении.По сравнению с предыдущим периодом объемы выделенной квоты демонстрируют значительное снижение, которое наблюдается ежегодно. В текущем году, как и годом ранее, увеличение квоты произошло только для чистокровных племенных лошадей, чистопородного племенного скота, цыплят и семени быков. Данная тенденция к сокращению объема импортируемой продукции сохраняется на протяжении нескольких лет.Полный текст документа, содержащий подробную информацию о квотах, доступен на информационно-аналитическом портале "Навигатор по барьерам и требованиям рынков".Напомним, что для оформления заявления на выдачу экспортного ветсертификата для экспорта животноводческой продукции и получения разрешений Россельхознадзора на вывоз племенной продукции и живых животных компании могут воспользоваться соответствующим сервисом на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
https://ria.ru/20250119/magaziny-1994459555.html
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экономика, монголия, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Монголия, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Монголия утвердила квоты на импорт животноводческой и племенной продукции

Монголия утвердила квоты на импорт животноводческой продукции на 2025 год

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкОвцы на территории хозяйтсва
Овцы на территории хозяйтсва - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Овцы на территории хозяйтсва
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Правительство Монголии опубликовало документ, определяющий виды и объемы животноводческой и племенной продукции, разрешенной к импорту в страну в текущем году, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"В список разрешенных к ввозу товаров входят чистокровные племенные лошади, чистопородный племенной крупный рогатый скот, овцы, козлы, яки, свиньи, цыплята, а также инкубационные яйца и генетический материал сельскохозяйственных животных. Помимо этого, Монголия планирует импортировать пчёл в объёме 15 млн штук для дальнейшего развития пчеловодства и использования в процессе опыления", - говорится в сообщении.
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По сравнению с предыдущим периодом объемы выделенной квоты демонстрируют значительное снижение, которое наблюдается ежегодно. В текущем году, как и годом ранее, увеличение квоты произошло только для чистокровных племенных лошадей, чистопородного племенного скота, цыплят и семени быков. Данная тенденция к сокращению объема импортируемой продукции сохраняется на протяжении нескольких лет.
Полный текст документа, содержащий подробную информацию о квотах, доступен на информационно-аналитическом портале "Навигатор по барьерам и требованиям рынков".
Напомним, что для оформления заявления на выдачу экспортного ветсертификата для экспорта животноводческой продукции и получения разрешений Россельхознадзора на вывоз племенной продукции и живых животных компании могут воспользоваться соответствующим сервисом на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
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