https://ria.ru/20250120/kvoty-1994576018.html

Монголия утвердила квоты на импорт животноводческой и племенной продукции

Монголия утвердила квоты на импорт животноводческой и племенной продукции - РИА Новости, 20.01.2025

Монголия утвердила квоты на импорт животноводческой и племенной продукции

Правительство Монголии опубликовало документ, определяющий виды и объемы животноводческой и племенной продукции, разрешенной к импорту в страну в текущем году,... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T11:45:00+03:00

2025-01-20T11:45:00+03:00

2025-01-20T11:45:00+03:00

экономика

монголия

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Правительство Монголии опубликовало документ, определяющий виды и объемы животноводческой и племенной продукции, разрешенной к импорту в страну в текущем году, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."В список разрешенных к ввозу товаров входят чистокровные племенные лошади, чистопородный племенной крупный рогатый скот, овцы, козлы, яки, свиньи, цыплята, а также инкубационные яйца и генетический материал сельскохозяйственных животных. Помимо этого, Монголия планирует импортировать пчёл в объёме 15 млн штук для дальнейшего развития пчеловодства и использования в процессе опыления", - говорится в сообщении.По сравнению с предыдущим периодом объемы выделенной квоты демонстрируют значительное снижение, которое наблюдается ежегодно. В текущем году, как и годом ранее, увеличение квоты произошло только для чистокровных племенных лошадей, чистопородного племенного скота, цыплят и семени быков. Данная тенденция к сокращению объема импортируемой продукции сохраняется на протяжении нескольких лет.Полный текст документа, содержащий подробную информацию о квотах, доступен на информационно-аналитическом портале "Навигатор по барьерам и требованиям рынков".Напомним, что для оформления заявления на выдачу экспортного ветсертификата для экспорта животноводческой продукции и получения разрешений Россельхознадзора на вывоз племенной продукции и живых животных компании могут воспользоваться соответствующим сервисом на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20250119/magaziny-1994459555.html

https://ria.ru/20250116/strakhovanie-1994000347.html

монголия

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, монголия, россия, российский экспортный центр (рэц)