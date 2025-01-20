https://ria.ru/20250120/kupaniya-1994673613.html
Около 60 тысяч москвичей приняли участие в крещенских купаниях
Около 60 тысяч москвичей приняли участие в крещенских купаниях - РИА Новости, 20.01.2025
Около 60 тысяч москвичей приняли участие в крещенских купаниях
Около 60 тысяч москвичей приняли участие в крещенских купаниях, которые прошли в столице 18 и 19 января, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T18:04:00+03:00
2025-01-20T18:04:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Около 60 тысяч москвичей приняли участие в крещенских купаниях, которые прошли в столице 18 и 19 января, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Около 60 тысяч москвичей приняли участие в крещенских купаниях, которые прошли в столице 18 и 19 января… Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили 42 площадки, где было обустроено 44 майны и 11 купелей. Спасатели сопровождали людей к проруби и обратно, осуществляли постоянный визуальный контроль находящихся в водоемах. Случаев гибели и травматизма в период крещенских купаний на городских водных объектах не зарегистрировано", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что обеспечению безопасности крещенских купаний уделяется особое внимание, заранее была проведена большая подготовительная работа. Водолазы и спасатели обследовали места купаний, были обустроены удобные подходы, организована вся необходимая инфраструктура – пункты обогрева и медпомощи, раздевалки и туалеты. "Во время проведения крещенских купаний в этих точках дежурили в общей сложности более 2 тысяч сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона, служб городского хозяйства, полиции, медицинских работников и добровольцев. Под контролем находились возможные места несанкционированного купания, там также дежурили спасатели, чтобы не допустить происшествий", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в преддверии Крещения было организовано временное водоснабжение 37 церквей и храмовых комплексов. Работы проводились по предварительным заявкам, для каждого объекта подбиралось индивидуальное решение.
https://ria.ru/20250120/moskva-1994576804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, религиозные праздники
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Религиозные праздники
Около 60 тысяч москвичей приняли участие в крещенских купаниях
Заммэра Бирюков: около 60 тысяч москвичей приняли участие в крещенских купаниях
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Около 60 тысяч москвичей приняли участие в крещенских купаниях, которые прошли в столице 18 и 19 января, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Около 60 тысяч москвичей приняли участие в крещенских купаниях, которые прошли в столице 18 и 19 января… Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили 42 площадки, где было обустроено 44 майны и 11 купелей. Спасатели сопровождали людей к проруби и обратно, осуществляли постоянный визуальный контроль находящихся в водоемах. Случаев гибели и травматизма в период крещенских купаний на городских водных объектах не зарегистрировано", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что обеспечению безопасности крещенских купаний уделяется особое внимание, заранее была проведена большая подготовительная работа. Водолазы и спасатели обследовали места купаний, были обустроены удобные подходы, организована вся необходимая инфраструктура – пункты обогрева и медпомощи, раздевалки и туалеты.
"Во время проведения крещенских купаний в этих точках дежурили в общей сложности более 2 тысяч сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона, служб городского хозяйства, полиции, медицинских работников и добровольцев. Под контролем находились возможные места несанкционированного купания, там также дежурили спасатели, чтобы не допустить происшествий", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в преддверии Крещения было организовано временное водоснабжение 37 церквей и храмовых комплексов. Работы проводились по предварительным заявкам, для каждого объекта подбиралось индивидуальное решение.