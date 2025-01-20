https://ria.ru/20250120/kupaniya-1994673613.html

Около 60 тысяч москвичей приняли участие в крещенских купаниях

Около 60 тысяч москвичей приняли участие в крещенских купаниях - РИА Новости, 20.01.2025

Около 60 тысяч москвичей приняли участие в крещенских купаниях

Около 60 тысяч москвичей приняли участие в крещенских купаниях, которые прошли в столице 18 и 19 января, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T18:04:00+03:00

2025-01-20T18:04:00+03:00

2025-01-20T18:04:00+03:00

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

религиозные праздники

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Около 60 тысяч москвичей приняли участие в крещенских купаниях, которые прошли в столице 18 и 19 января, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Около 60 тысяч москвичей приняли участие в крещенских купаниях, которые прошли в столице 18 и 19 января… Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили 42 площадки, где было обустроено 44 майны и 11 купелей. Спасатели сопровождали людей к проруби и обратно, осуществляли постоянный визуальный контроль находящихся в водоемах. Случаев гибели и травматизма в период крещенских купаний на городских водных объектах не зарегистрировано", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что обеспечению безопасности крещенских купаний уделяется особое внимание, заранее была проведена большая подготовительная работа. Водолазы и спасатели обследовали места купаний, были обустроены удобные подходы, организована вся необходимая инфраструктура – пункты обогрева и медпомощи, раздевалки и туалеты. "Во время проведения крещенских купаний в этих точках дежурили в общей сложности более 2 тысяч сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона, служб городского хозяйства, полиции, медицинских работников и добровольцев. Под контролем находились возможные места несанкционированного купания, там также дежурили спасатели, чтобы не допустить происшествий", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в преддверии Крещения было организовано временное водоснабжение 37 церквей и храмовых комплексов. Работы проводились по предварительным заявкам, для каждого объекта подбиралось индивидуальное решение.

https://ria.ru/20250120/moskva-1994576804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, религиозные праздники