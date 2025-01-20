Подрядчиков обвинили в хищении денег на проектах развития портов Кубани
Подрядчиков проектов развития портов Кубани обвинили в хищении миллиардов рублей
Сотрудник полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 20 янв – РИА Новости. Подрядчики похитили более 4 миллиардов рублей на проектах по развитию инфраструктуры портов Новороссийска, Тамани и Находки, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЮФО.
"Расследование уголовных дел по факту хищения более 4 миллиардов рублей бюджетных средств подрядными организациями продолжается. В рамках государственной программы "Развитие транспортной системы" казенным учреждением не выполнены проекты: "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла", "Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск", "Развитие транспортного узла "Восточный-Находка" и "Создание сухогрузного района морского порта Тамань", - говорится в релизе.
Более 4,5 миллиарда рублей похитили на нацпроектах в России в 2024 году
19 декабря 2024, 09:29
В ходе расследования этих дел были задержаны и арестованы двое фигурантов: бывшие гендиректор и замгендиректора федерального казенного учреждения, находящегося в ведении Минтранса России.
Первый обвиняется "в нескольких должностных преступлениях, совершенных при реализации государственных контрактов на развитие объектов транспортной инфраструктуры в Краснодарском и Приморском крае в период с 2014 по 2019 годы", ущерб по которым превысил 850 миллионов рублей; дело направлено в районный суд на Кубани.
Второй подозревается в превышении полномочий, поскольку в период с 2014 по 2016 годы, по версии следствия, принял и оплатил подрядчику некачественно выполненные строительно-монтажные работы по госконтракту на развитие морского порта в Приморском крае, что причинило государству ущерб на сумму более 260 миллионов рублей.
Суд вынес приговоры трем гендиректорам фирм, сотрудничавших с Минобороны
21 ноября 2024, 11:13