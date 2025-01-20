https://ria.ru/20250120/khischenie-1994625914.html

Подрядчиков обвинили в хищении денег на проектах развития портов Кубани

Подрядчиков обвинили в хищении денег на проектах развития портов Кубани - РИА Новости, 20.01.2025

Подрядчиков обвинили в хищении денег на проектах развития портов Кубани

Подрядчики похитили более 4 миллиардов рублей на проектах по развитию инфраструктуры портов Новороссийска, Тамани и Находки, сообщает пресс-служба управления на РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T14:52:00+03:00

2025-01-20T14:52:00+03:00

2025-01-20T15:49:00+03:00

происшествия

россия

приморский край

новороссийск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_da7dd8d51f69e76f5bd1f921476502f3.jpg

КРАСНОДАР, 20 янв – РИА Новости. Подрядчики похитили более 4 миллиардов рублей на проектах по развитию инфраструктуры портов Новороссийска, Тамани и Находки, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЮФО. "Расследование уголовных дел по факту хищения более 4 миллиардов рублей бюджетных средств подрядными организациями продолжается. В рамках государственной программы "Развитие транспортной системы" казенным учреждением не выполнены проекты: "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла", "Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск", "Развитие транспортного узла "Восточный-Находка" и "Создание сухогрузного района морского порта Тамань", - говорится в релизе. В ходе расследования этих дел были задержаны и арестованы двое фигурантов: бывшие гендиректор и замгендиректора федерального казенного учреждения, находящегося в ведении Минтранса России. Первый обвиняется "в нескольких должностных преступлениях, совершенных при реализации государственных контрактов на развитие объектов транспортной инфраструктуры в Краснодарском и Приморском крае в период с 2014 по 2019 годы", ущерб по которым превысил 850 миллионов рублей; дело направлено в районный суд на Кубани. Второй подозревается в превышении полномочий, поскольку в период с 2014 по 2016 годы, по версии следствия, принял и оплатил подрядчику некачественно выполненные строительно-монтажные работы по госконтракту на развитие морского порта в Приморском крае, что причинило государству ущерб на сумму более 260 миллионов рублей.

https://ria.ru/20241219/natsproekt-1990050337.html

https://ria.ru/20241121/prigovor-1984962645.html

россия

приморский край

новороссийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, приморский край, новороссийск