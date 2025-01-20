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Подрядчиков обвинили в хищении денег на проектах развития портов Кубани - РИА Новости, 20.01.2025
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14:52 20.01.2025 (обновлено: 15:49 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/khischenie-1994625914.html
Подрядчиков обвинили в хищении денег на проектах развития портов Кубани
Подрядчиков обвинили в хищении денег на проектах развития портов Кубани - РИА Новости, 20.01.2025
Подрядчиков обвинили в хищении денег на проектах развития портов Кубани
Подрядчики похитили более 4 миллиардов рублей на проектах по развитию инфраструктуры портов Новороссийска, Тамани и Находки, сообщает пресс-служба управления на РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T14:52:00+03:00
2025-01-20T15:49:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
новороссийск
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КРАСНОДАР, 20 янв – РИА Новости. Подрядчики похитили более 4 миллиардов рублей на проектах по развитию инфраструктуры портов Новороссийска, Тамани и Находки, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЮФО. "Расследование уголовных дел по факту хищения более 4 миллиардов рублей бюджетных средств подрядными организациями продолжается. В рамках государственной программы "Развитие транспортной системы" казенным учреждением не выполнены проекты: "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла", "Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск", "Развитие транспортного узла "Восточный-Находка" и "Создание сухогрузного района морского порта Тамань", - говорится в релизе. В ходе расследования этих дел были задержаны и арестованы двое фигурантов: бывшие гендиректор и замгендиректора федерального казенного учреждения, находящегося в ведении Минтранса России. Первый обвиняется "в нескольких должностных преступлениях, совершенных при реализации государственных контрактов на развитие объектов транспортной инфраструктуры в Краснодарском и Приморском крае в период с 2014 по 2019 годы", ущерб по которым превысил 850 миллионов рублей; дело направлено в районный суд на Кубани. Второй подозревается в превышении полномочий, поскольку в период с 2014 по 2016 годы, по версии следствия, принял и оплатил подрядчику некачественно выполненные строительно-монтажные работы по госконтракту на развитие морского порта в Приморском крае, что причинило государству ущерб на сумму более 260 миллионов рублей.
https://ria.ru/20241219/natsproekt-1990050337.html
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россия
приморский край
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происшествия, россия, приморский край, новороссийск
Происшествия, Россия, Приморский край, Новороссийск
Подрядчиков обвинили в хищении денег на проектах развития портов Кубани

Подрядчиков проектов развития портов Кубани обвинили в хищении миллиардов рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 20 янв – РИА Новости. Подрядчики похитили более 4 миллиардов рублей на проектах по развитию инфраструктуры портов Новороссийска, Тамани и Находки, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЮФО.
"Расследование уголовных дел по факту хищения более 4 миллиардов рублей бюджетных средств подрядными организациями продолжается. В рамках государственной программы "Развитие транспортной системы" казенным учреждением не выполнены проекты: "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла", "Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск", "Развитие транспортного узла "Восточный-Находка" и "Создание сухогрузного района морского порта Тамань", - говорится в релизе.
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Первый обвиняется "в нескольких должностных преступлениях, совершенных при реализации государственных контрактов на развитие объектов транспортной инфраструктуры в Краснодарском и Приморском крае в период с 2014 по 2019 годы", ущерб по которым превысил 850 миллионов рублей; дело направлено в районный суд на Кубани.
Второй подозревается в превышении полномочий, поскольку в период с 2014 по 2016 годы, по версии следствия, принял и оплатил подрядчику некачественно выполненные строительно-монтажные работы по госконтракту на развитие морского порта в Приморском крае, что причинило государству ущерб на сумму более 260 миллионов рублей.
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