https://ria.ru/20250120/kalashnik-1994689061.html

Калашник счел эффективной работу костромской власти с доходами бюджета

Калашник счел эффективной работу костромской власти с доходами бюджета - РИА Новости, 20.01.2025

Калашник счел эффективной работу костромской власти с доходами бюджета

Представитель в Совете Федерации от Костромской области Сергей Калашник счел эффективной работу администрации региона с доходной частью областного бюджета,... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T19:22:00+03:00

2025-01-20T19:22:00+03:00

2025-01-20T19:22:00+03:00

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КОСТРОМА, 20 янв – РИА Новости. Представитель в Совете Федерации от Костромской области Сергей Калашник счел эффективной работу администрации региона с доходной частью областного бюджета, сообщает пресс-служба сенатора. По информации департамента финансов Костромской области, в прошлом году в регионе обеспечен рост собственных доходов на 24,7%. Наибольшую положительную динамику по итогам года среди источников собственных доходов Костромской области продемонстрировал налог на прибыль организаций. Его суммарный объем вырос практически на треть (30,8% или 3,121 миллиарда рублей). По мнению сенатора Сергея Калашника, такие цифры говорят о высокой экономической активности в регионе, отмечает пресс-служба сенатора. "Это с точки зрения предпринимательского сообщества ключевой индикатор, который свидетельствует о реальной экономической активности. Налог на прибыль самый индикативный, самый честный, показательный. В целом, результаты очень оптимистичные и во многом это заслуга губернатора Сергея Константиновича Ситникова и администрации региона", - отметил сенатор. Еще одна важная положительная тенденция - увеличение сбора по НДФЛ в связи с ростом зарплат и отказом работодателей от "серых" схем выплат сотрудникам. Развитие экономики региона обеспечило рост заработной платы в среднем по Костромской области на 20,5% (данные за 9 месяцев 2024 года). По мнению сенатора, выход зарплат из черной или серой зоны является прямым следствием того, что усилия по обеспечению бизнеса, особенно в части НДФЛ, успешны. "И это тоже заслуга региональной власти, безусловно. Отмечу, что этот налог весь идет в областной бюджет. Его рост говорит об обеспечении социальных гарантий жителей региона", - подчеркнул член Совета Федерации от Костромской области. В целом за прошлый год налоговые и неналоговые доходы бюджета Костромской области составили 45,394 миллиарда рублей. Это на 24,7% больше, чем в 2023 году. Регион занял первое место в Центральном федеральном округе и 11 место в стране и по темпам увеличения собственных доходов по итогам 11 месяцев 2024 года. По информации департамента финансов Костромской области, в структуре поступлений рост зафиксирован по всем основным бюджетообразующим источникам и ключевым отраслям экономики. По мнению Сергея Калашника, эти результаты непосредственно свидетельствуют о системной и эффективной работе региональной власти по стимулированию субъектов экономической деятельности, которая обеспечивается под руководством губернатора Сергея Ситникова. Сенатор подчеркнул, что одной из фундаментальных, базовых причин развития экономики Костромской области является естественное развитие экономики в России. "Но это только часть результатов, которую я должен отметить. Вторая часть - это усилия региональной власти по стимулированию субъектов экономической деятельности. Это глубокое понимание проблем, сильных и слабых сторон каждого предприятия. Соответственно, чем лучше это понимание, тем лучше результат. Результат есть - в рейтинге регионов страны и ЦФО, значит, работа региональной власти построена лучше, чем в других регионах. У меня логика такая", - прокомментировал Сергей Калашник.

https://ria.ru/20250114/pooschreniya-1993734730.html

https://ria.ru/20241105/operatsii-1981977058.html

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костромская область, россия, сергей калашников, сергей ситников, совет федерации рф