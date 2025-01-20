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Мэр Тбилиси жестко отреагировал на шантаж Запада из-за России - РИА Новости, 20.01.2025
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15:51 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/kaladze-1994637164.html
Мэр Тбилиси жестко отреагировал на шантаж Запада из-за России
Мэр Тбилиси жестко отреагировал на шантаж Запада из-за России - РИА Новости, 20.01.2025
Мэр Тбилиси жестко отреагировал на шантаж Запада из-за России
Запад вводит санкции против Грузии из-за отказа противостоять России, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Его слова приводит телеканал 1TV. "Почему они делают это? РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T15:51:00+03:00
2025-01-20T15:51:00+03:00
в мире
грузия
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россия
каха каладзе (мэр тбилиси)
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Запад вводит санкции против Грузии из-за отказа противостоять России, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Его слова приводит телеканал 1TV. "Почему они делают это? У всего этого есть свои причины: одна из них заключается в том, что мы не уступили страну, не втянули ее в войну, не открыли "второй фронт", несмотря на то, что призывы к этому были в кабинетах, от конкретных послов. На данном этапе я воздержусь называть имена и фамилии", — сказал он.Политик добавил, что санкциями и шантажом Тбилиси никто не запугает. Запад утверждает, что Грузия отошла от демократических принципов, и ввел в 2024 году против нее санкции — США наложили визовые ограничения на десятки человек, которые "несут ответственность за подрыв демократии в Грузии", Британия ограничила любые программы поддержки и оборонное сотрудничество с правительством страны. В начале декабря Литва и Эстония запретили въезд представителям руководства Грузии, включая министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури и основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили. Под санкции Украины вместе с ним попал и премьер Кобахидзе.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994551656.html
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в мире, грузия, тбилиси, россия, каха каладзе (мэр тбилиси)
В мире, Грузия, Тбилиси, Россия, Каха Каладзе (мэр Тбилиси)
Мэр Тбилиси жестко отреагировал на шантаж Запада из-за России

Мэр Тбилиси Каладзе считает, что причина санкций против Грузии связана с РФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк Каха Каладзе
 Каха Каладзе - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Каха Каладзе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Запад вводит санкции против Грузии из-за отказа противостоять России, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Его слова приводит телеканал 1TV.

"Почему они делают это? У всего этого есть свои причины: одна из них заключается в том, что мы не уступили страну, не втянули ее в войну, не открыли "второй фронт", несмотря на то, что призывы к этому были в кабинетах, от конкретных послов. На данном этапе я воздержусь называть имена и фамилии", — сказал он.
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Политик добавил, что санкциями и шантажом Тбилиси никто не запугает.

Запад утверждает, что Грузия отошла от демократических принципов, и ввел в 2024 году против нее санкции — США наложили визовые ограничения на десятки человек, которые "несут ответственность за подрыв демократии в Грузии", Британия ограничила любые программы поддержки и оборонное сотрудничество с правительством страны. В начале декабря Литва и Эстония запретили въезд представителям руководства Грузии, включая министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури и основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили. Под санкции Украины вместе с ним попал и премьер Кобахидзе.
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В миреГрузияТбилисиРоссияКаха Каладзе (мэр Тбилиси)
 
 
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