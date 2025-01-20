Мэр Тбилиси жестко отреагировал на шантаж Запада из-за России
Мэр Тбилиси Каладзе считает, что причина санкций против Грузии связана с РФ
Каха Каладзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Запад вводит санкции против Грузии из-за отказа противостоять России, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Его слова приводит телеканал 1TV.
"Почему они делают это? У всего этого есть свои причины: одна из них заключается в том, что мы не уступили страну, не втянули ее в войну, не открыли "второй фронт", несмотря на то, что призывы к этому были в кабинетах, от конкретных послов. На данном этапе я воздержусь называть имена и фамилии", — сказал он.
"Почему они делают это? У всего этого есть свои причины: одна из них заключается в том, что мы не уступили страну, не втянули ее в войну, не открыли "второй фронт", несмотря на то, что призывы к этому были в кабинетах, от конкретных послов. На данном этапе я воздержусь называть имена и фамилии", — сказал он.
Политик добавил, что санкциями и шантажом Тбилиси никто не запугает.
Запад утверждает, что Грузия отошла от демократических принципов, и ввел в 2024 году против нее санкции — США наложили визовые ограничения на десятки человек, которые "несут ответственность за подрыв демократии в Грузии", Британия ограничила любые программы поддержки и оборонное сотрудничество с правительством страны. В начале декабря Литва и Эстония запретили въезд представителям руководства Грузии, включая министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури и основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили. Под санкции Украины вместе с ним попал и премьер Кобахидзе.
Запад утверждает, что Грузия отошла от демократических принципов, и ввел в 2024 году против нее санкции — США наложили визовые ограничения на десятки человек, которые "несут ответственность за подрыв демократии в Грузии", Британия ограничила любые программы поддержки и оборонное сотрудничество с правительством страны. В начале декабря Литва и Эстония запретили въезд представителям руководства Грузии, включая министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури и основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили. Под санкции Украины вместе с ним попал и премьер Кобахидзе.