https://ria.ru/20250120/kaladze-1994637164.html

Мэр Тбилиси жестко отреагировал на шантаж Запада из-за России

Мэр Тбилиси жестко отреагировал на шантаж Запада из-за России - РИА Новости, 20.01.2025

Мэр Тбилиси жестко отреагировал на шантаж Запада из-за России

Запад вводит санкции против Грузии из-за отказа противостоять России, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Его слова приводит телеканал 1TV. "Почему они делают это? РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T15:51:00+03:00

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2025-01-20T15:51:00+03:00

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каха каладзе (мэр тбилиси)

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Запад вводит санкции против Грузии из-за отказа противостоять России, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Его слова приводит телеканал 1TV. "Почему они делают это? У всего этого есть свои причины: одна из них заключается в том, что мы не уступили страну, не втянули ее в войну, не открыли "второй фронт", несмотря на то, что призывы к этому были в кабинетах, от конкретных послов. На данном этапе я воздержусь называть имена и фамилии", — сказал он.Политик добавил, что санкциями и шантажом Тбилиси никто не запугает. Запад утверждает, что Грузия отошла от демократических принципов, и ввел в 2024 году против нее санкции — США наложили визовые ограничения на десятки человек, которые "несут ответственность за подрыв демократии в Грузии", Британия ограничила любые программы поддержки и оборонное сотрудничество с правительством страны. В начале декабря Литва и Эстония запретили въезд представителям руководства Грузии, включая министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури и основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили. Под санкции Украины вместе с ним попал и премьер Кобахидзе.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994551656.html

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