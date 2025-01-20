Израиль освободил 90 палестинских заключенных
Израиль освободил 90 палестинских заключенных по соглашению с ХАМАС
© AP Photo / Leo CorreaПалестинские женщины-заключенные во время прибытия в город Бейтуния на Западном берегу реки Иордан. 20 января 2025
© AP Photo / Leo Correa
Палестинские женщины-заключенные во время прибытия в город Бейтуния на Западном берегу реки Иордан. 20 января 2025
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Израиль освободил первых 90 палестинских женщин-заключенных в рамках соглашения с движением ХАМАС в обмен на освобождение трех заложниц из сектора Газа, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на управление тюрем Израиля.
"Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных, осужденных за нарушения в сфере безопасности, в обмен на трех заложниц, освобожденных из Газы", - говорится в сообщении на сайте газеты.
Накануне государственная информационная служба Египта сообщала, что Израиль вскоре освободит 90 палестинских заключенных в обмен на освобождение палестинским движением ХАМАС трех израильских заложниц. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) ранее заявили, что решили в воскресенье освободить трех заложниц в рамках сделки с Израилем.
Впоследствии израильская армия сообщала, что сотрудники Международного Комитета Красного Креста (МККК) передали заложниц израильским военным, после чего девушки прибыли на территорию Израиля. Чуть позже они прибыли в пункт первичного приема, где воссоединились с некоторыми из своих родных, далее они прибыли в израильскую больницу "Шиба".
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.