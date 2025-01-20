https://ria.ru/20250120/hinshtejn-1994617834.html

Хинштейн раскритиковал чиновницу за отпуск в Индии

Хинштейн раскритиковал чиновницу за отпуск в Индии - РИА Новости, 20.01.2025

Хинштейн раскритиковал чиновницу за отпуск в Индии

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн раскритиковал регионального министра по охране объектов культурного наследия Ирину Мусьял за отпуск в Индии... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T14:21:00+03:00

2025-01-20T14:21:00+03:00

2025-01-20T15:40:00+03:00

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КУРСК, 20 янв — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн раскритиковал регионального министра по охране объектов культурного наследия Ирину Мусьял за отпуск в Индии и отсутствие на заседании местного правительства.На этой неделе в область приедут представители департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры, чтобы разобраться с соблюдением законодательства на территории Курского детинца. Об этом Хинштейн сообщил во время совещания, на котором Мусьял не было: она на неделю уехала в отпуск в Индию."Коллеги, давайте мы определимся, что любой выезд за рубеж сотрудников, тем более ответственных, в правительстве Курской области, администрации губернатора, без уведомления быть не может. Мы с вами существуем в совершенно иных реалиях, живем и работаем в воюющем регионе. Я сейчас даже не беру сторону моральную, когда у нас еще не вся наша земля освобождена, когда люди находятся, прямо скажем, в очень тяжелом положении, но ехать отдыхать на этом фоне за рубеж — у меня вызывает это, мягко скажем, непонимание", — подчеркнул руководитель региона.Он отметил, что закон не дает права ограничивать выезд, если человек не является носителем секретной информации, но просто так взять и уехать за границу должностное лицо не может."Хочется надеяться, что врио министра охраны культурного наследия поехала не только с целью отдыха, лечения и оздоровления, но и с целью, наверное, практической помощи. Вероятно, она поехала за обменом опытом, посмотреть, как в Индии охраняют объекты культурного наследия. Насколько я знаю, Ирина Александровна поехала туда", — добавил Хинштейн.В минувшую субботу он встретился с жителями приграничья Курской области, которых интересовали вопросы выдачи сертификатов, а также выплаты из-за потери жилья. Врио губернатора заявил, что доверяет не всем чиновникам, работающим в регионе, и добавил, что направил материалы по некоторым из них в правоохранительные органы.

https://ria.ru/20250105/khinshteyn-1992591431.html

https://ria.ru/20241210/khinshteyn-1988502429.html

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курская область, индия, россия, александр хинштейн, политика