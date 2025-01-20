ХАМАС намерено соблюдать договоренности о прекращении огня в Газе
Anadolu: ХАМАС готов к любому развитию событий. но намерено соблюдать перемирие
© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия авиаудара ВВС Израиля по Газе
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия авиаудара ВВС Израиля по Газе. Архивное фото
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АНКАРА, 20 янв – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС намерено соблюдать договоренности о прекращении огня в Газе, но готово к любому развитию событий, передает турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на члена Политбюро движения Мухаммеда Наззала.
"Мы хотим соблюдать соглашение о прекращении огня, как это было согласовано, и мы его соблюдаем. Однако если (Биньямин) Нетаньяху сделает что-то, чтобы нарушить соглашение, мы готовы к любой возможности. Мы следим за развитием событий. Если он хочет сохранить режим прекращения огня, мы хотим его сохранить. Если он намерен вернуться к военным атакам, мы готовы и к этому. Однако мы заявляем, что будем соблюдать условия соглашения о прекращении огня. Наша позиция будет определяться тем, что происходит в Газе", - приводит агентство слова Наззала.
По его словам, Турция внимательно следила за ходом переговоров.
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"Турки, даже если они не сидели за столом, были постоянными и решительными наблюдателями за переговорами и постоянно следили за развитием событий. Они оказали большое влияние на переговоры и достигнутое в результате соглашение", - отметил Наззал.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
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Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.