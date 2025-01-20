Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС намерено соблюдать договоренности о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:17 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/hamas-1994540095.html
ХАМАС намерено соблюдать договоренности о прекращении огня в Газе
ХАМАС намерено соблюдать договоренности о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 20.01.2025
ХАМАС намерено соблюдать договоренности о прекращении огня в Газе
Палестинское движение ХАМАС намерено соблюдать договоренности о прекращении огня в Газе, но готово к любому развитию событий, передает турецкое госагентство... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T06:17:00+03:00
2025-01-20T06:17:00+03:00
в мире
израиль
катар
египет
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901261400_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_37f365d3fba668d124f34acb00f92732.jpg
АНКАРА, 20 янв – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС намерено соблюдать договоренности о прекращении огня в Газе, но готово к любому развитию событий, передает турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на члена Политбюро движения Мухаммеда Наззала. "Мы хотим соблюдать соглашение о прекращении огня, как это было согласовано, и мы его соблюдаем. Однако если (Биньямин) Нетаньяху сделает что-то, чтобы нарушить соглашение, мы готовы к любой возможности. Мы следим за развитием событий. Если он хочет сохранить режим прекращения огня, мы хотим его сохранить. Если он намерен вернуться к военным атакам, мы готовы и к этому. Однако мы заявляем, что будем соблюдать условия соглашения о прекращении огня. Наша позиция будет определяться тем, что происходит в Газе", - приводит агентство слова Наззала. По его словам, Турция внимательно следила за ходом переговоров. "Турки, даже если они не сидели за столом, были постоянными и решительными наблюдателями за переговорами и постоянно следили за развитием событий. Они оказали большое влияние на переговоры и достигнутое в результате соглашение", - отметил Наззал. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250118/gaza-1994345819.html
https://ria.ru/20250117/kair-1994311400.html
https://ria.ru/20250119/khamas-1994464086.html
израиль
катар
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901261400_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_a2767cad83782b3c7933fcc07fe546c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, катар, египет, хамас
В мире, Израиль, Катар, Египет, ХАМАС
ХАМАС намерено соблюдать договоренности о прекращении огня в Газе

Anadolu: ХАМАС готов к любому развитию событий. но намерено соблюдать перемирие

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия авиаудара ВВС Израиля по Газе
Последствия авиаудара ВВС Израиля по Газе - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия авиаудара ВВС Израиля по Газе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 20 янв – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС намерено соблюдать договоренности о прекращении огня в Газе, но готово к любому развитию событий, передает турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на члена Политбюро движения Мухаммеда Наззала.
"Мы хотим соблюдать соглашение о прекращении огня, как это было согласовано, и мы его соблюдаем. Однако если (Биньямин) Нетаньяху сделает что-то, чтобы нарушить соглашение, мы готовы к любой возможности. Мы следим за развитием событий. Если он хочет сохранить режим прекращения огня, мы хотим его сохранить. Если он намерен вернуться к военным атакам, мы готовы и к этому. Однако мы заявляем, что будем соблюдать условия соглашения о прекращении огня. Наша позиция будет определяться тем, что происходит в Газе", - приводит агентство слова Наззала.
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Прекращение огня в Газе начнется 19 января в 8:30 по местному времени
18 января, 10:40
По его словам, Турция внимательно следила за ходом переговоров.
«
"Турки, даже если они не сидели за столом, были постоянными и решительными наблюдателями за переговорами и постоянно следили за развитием событий. Они оказали большое влияние на переговоры и достигнутое в результате соглашение", - отметил Наззал.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
В Каире достигли договоренности о мерах по перемирию в Газе
17 января, 23:13
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
ХАМАС заявило о приверженности перемирию в секторе Газа
Вчера, 13:21
 
В миреИзраильКатарЕгипетХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала