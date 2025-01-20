https://ria.ru/20250120/grenlandiya-1994541327.html
Гренландия хотела бы войти в состав ООН, заявил депутат
Гренландия хотела бы войти в состав ООН, заявил депутат - РИА Новости, 20.01.2025
Гренландия хотела бы войти в состав ООН, заявил депутат
Гренландия рассчитывает, что Россия согласится на принятие острова в состав ООН в качестве государства-члена, заявил в интервью РИА Новости депутат Гренландии... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T06:51:00+03:00
2025-01-20T06:51:00+03:00
2025-01-20T06:51:00+03:00
гренландия
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пеле броберг
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НУУК (Гренландия), 20 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Гренландия рассчитывает, что Россия согласится на принятие острова в состав ООН в качестве государства-члена, заявил в интервью РИА Новости депутат Гренландии от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер."Что для Гренландии не подлежит обсуждению, так это то, что мы должны стать суверенным государством, чтобы стать членами ООН, конечно, с вашего (РФ – ред.) согласия. И стать членами международных организаций, которые жизненно важны для нашей собственной экономики. Рыбопромысловые организации, Арктический совет и, возможно, Северный совет… Но как независимый член", - сказал он.Ранее председатель главной оппозиционной партии "Налерака" и экс-глава МИД острова Пеле Броберг заявил РИА Новости, что Дания годами угрожает Гренландии каждый раз, когда поднимается вопрос о независимости острова. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что судьбу Гренландии должны определять ее жители, право на самоопределение гарантировано уставом ООН.Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250119/broberg-1994416489.html
https://ria.ru/20250119/grenlandija-1994433459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гренландия, россия, оон, в мире, дания, пеле броберг, мария захарова
Гренландия, Россия, ООН, В мире, Дания, Пеле Броберг, Мария Захарова
Гренландия хотела бы войти в состав ООН, заявил депутат
Фенкер: Гренландия рассчитывает, что Россия согласится на членство острова в ООН
НУУК (Гренландия), 20 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Гренландия рассчитывает, что Россия согласится на принятие острова в состав ООН в качестве государства-члена, заявил в интервью РИА Новости депутат Гренландии от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер.
"Что для Гренландии не подлежит обсуждению, так это то, что мы должны стать суверенным государством, чтобы стать членами ООН, конечно, с вашего (РФ – ред.) согласия. И стать членами международных организаций, которые жизненно важны для нашей собственной экономики. Рыбопромысловые организации, Арктический совет и, возможно, Северный совет… Но как независимый член", - сказал он.
Ранее председатель главной оппозиционной партии "Налерака" и экс-глава МИД острова Пеле Броберг
заявил РИА Новости, что Дания
годами угрожает Гренландии
каждый раз, когда поднимается вопрос о независимости острова. Официальный представитель МИД России Мария Захарова
заявила, что судьбу Гренландии должны определять ее жители, право на самоопределение гарантировано уставом ООН
.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.