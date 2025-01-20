https://ria.ru/20250120/grenlandiya-1994537839.html

Гренландский депутат призвал начать переговоры с Данией

Гренландский депутат призвал начать переговоры с Данией - РИА Новости, 20.01.2025

Гренландский депутат призвал начать переговоры с Данией

Гренландия должна как можно скорее начать официальные переговоры с Данией о независимости острова, заявил в интервью РИА Новости депутат Гренландии от партии... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T05:23:00+03:00

2025-01-20T05:23:00+03:00

2025-01-20T05:24:00+03:00

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гренландия

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НУУК (Гренландия), 20 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Гренландия должна как можно скорее начать официальные переговоры с Данией о независимости острова, заявил в интервью РИА Новости депутат Гренландии от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер."Мое личное мнение таково, что мы должны официально начать переговоры с Данией о создании суверенного государства Гренландия. Есть много возможностей, о которых люди должны узнать, прежде чем мы проведем референдум. Вот почему моя партия внесла в парламент предложение о том, что мы должны активизировать наше право на самоопределение", - сказал он.Ранее председатель главной оппозиционной партии "Налерака" и экс-глава МИД острова Пеле Броберг заявил РИА Новости, что Дания годами угрожает Гренландии каждый раз, когда поднимается вопрос о независимости острова. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что судьбу Гренландии должны определять ее жители, право на самоопределение гарантировано уставом ООН.Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Дональд Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250119/broberg-1994416489.html

https://ria.ru/20250119/grenlandiya-1994424020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дания, гренландия, в мире, пеле броберг, оон, мария захарова, дональд трамп, россия