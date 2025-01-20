Рейтинг@Mail.ru
Турция готова помочь Словакии с поставками газа из России, заявил Фицо - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:09 20.01.2025 (обновлено: 19:10 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/gaz-1994687362.html
Турция готова помочь Словакии с поставками газа из России, заявил Фицо
Турция готова помочь Словакии с поставками газа из России, заявил Фицо - РИА Новости, 20.01.2025
Турция готова помочь Словакии с поставками газа из России, заявил Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что турецкая сторона готова оказать содействие Братиславе в вопросе продолжения поставок газа из РФ. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T19:09:00+03:00
2025-01-20T19:10:00+03:00
словакия
турция
братислава
роберт фицо
транзит газа через украину
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986007504_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_1f0a365899422d2d9e07d40e178c7916.jpg
БРАТИСЛАВА, 20 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что турецкая сторона готова оказать содействие Братиславе в вопросе продолжения поставок газа из РФ. Фицо в понедельник находится с визитом в Анкаре. "Я хотел бы оценить позицию господина президента (Турции - ред.), который предложил альтернативу, коммуникацию между вице-премьером - министром экономики Словакии Денисой Саковой и ответственным министром турецкого правительства, которая может при взаимодействии с российским партнером привести к тому, что Словакия и дальше будет способна брать газ, который будет приходить с российской территории", - сказал Фицо в ходе совместного заявления для прессы с президентом Турции, пресс-конференцию транслировало словацкое телевидение.
https://ria.ru/20250102/fitso-1992343696.html
словакия
турция
братислава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986007504_56:0:1336:960_1920x0_80_0_0_22f6304626f27e33bcffd663ead2507a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
словакия, турция, братислава, роберт фицо, транзит газа через украину, в мире
Словакия, Турция, Братислава, Роберт Фицо, транзит газа через Украину, В мире
Турция готова помочь Словакии с поставками газа из России, заявил Фицо

Фицо заявил, что Турция готова помочь Словакии в вопросе поставок газа из России

© Фото : @robertficoskРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : @robertficosk
Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 20 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что турецкая сторона готова оказать содействие Братиславе в вопросе продолжения поставок газа из РФ.
Фицо в понедельник находится с визитом в Анкаре.
"Я хотел бы оценить позицию господина президента (Турции - ред.), который предложил альтернативу, коммуникацию между вице-премьером - министром экономики Словакии Денисой Саковой и ответственным министром турецкого правительства, которая может при взаимодействии с российским партнером привести к тому, что Словакия и дальше будет способна брать газ, который будет приходить с российской территории", - сказал Фицо в ходе совместного заявления для прессы с президентом Турции, пресс-конференцию транслировало словацкое телевидение.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Фицо пригрозил снижением помощи украинцам за остановку Киевом транзита газа
2 января, 19:55
 
СловакияТурцияБратиславаРоберт Фицотранзит газа через УкраинуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала