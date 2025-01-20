https://ria.ru/20250120/gaz-1994687362.html
Турция готова помочь Словакии с поставками газа из России, заявил Фицо
Турция готова помочь Словакии с поставками газа из России, заявил Фицо - РИА Новости, 20.01.2025
Турция готова помочь Словакии с поставками газа из России, заявил Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что турецкая сторона готова оказать содействие Братиславе в вопросе продолжения поставок газа из РФ. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T19:09:00+03:00
2025-01-20T19:09:00+03:00
2025-01-20T19:10:00+03:00
словакия
турция
братислава
роберт фицо
транзит газа через украину
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986007504_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_1f0a365899422d2d9e07d40e178c7916.jpg
БРАТИСЛАВА, 20 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что турецкая сторона готова оказать содействие Братиславе в вопросе продолжения поставок газа из РФ. Фицо в понедельник находится с визитом в Анкаре. "Я хотел бы оценить позицию господина президента (Турции - ред.), который предложил альтернативу, коммуникацию между вице-премьером - министром экономики Словакии Денисой Саковой и ответственным министром турецкого правительства, которая может при взаимодействии с российским партнером привести к тому, что Словакия и дальше будет способна брать газ, который будет приходить с российской территории", - сказал Фицо в ходе совместного заявления для прессы с президентом Турции, пресс-конференцию транслировало словацкое телевидение.
https://ria.ru/20250102/fitso-1992343696.html
словакия
турция
братислава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986007504_56:0:1336:960_1920x0_80_0_0_22f6304626f27e33bcffd663ead2507a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, турция, братислава, роберт фицо, транзит газа через украину, в мире
Словакия, Турция, Братислава, Роберт Фицо, транзит газа через Украину, В мире
Турция готова помочь Словакии с поставками газа из России, заявил Фицо
Фицо заявил, что Турция готова помочь Словакии в вопросе поставок газа из России