https://ria.ru/20250120/gaz-1994687362.html

Турция готова помочь Словакии с поставками газа из России, заявил Фицо

Турция готова помочь Словакии с поставками газа из России, заявил Фицо - РИА Новости, 20.01.2025

Турция готова помочь Словакии с поставками газа из России, заявил Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что турецкая сторона готова оказать содействие Братиславе в вопросе продолжения поставок газа из РФ. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T19:09:00+03:00

2025-01-20T19:09:00+03:00

2025-01-20T19:10:00+03:00

словакия

турция

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роберт фицо

транзит газа через украину

в мире

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БРАТИСЛАВА, 20 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что турецкая сторона готова оказать содействие Братиславе в вопросе продолжения поставок газа из РФ. Фицо в понедельник находится с визитом в Анкаре. "Я хотел бы оценить позицию господина президента (Турции - ред.), который предложил альтернативу, коммуникацию между вице-премьером - министром экономики Словакии Денисой Саковой и ответственным министром турецкого правительства, которая может при взаимодействии с российским партнером привести к тому, что Словакия и дальше будет способна брать газ, который будет приходить с российской территории", - сказал Фицо в ходе совместного заявления для прессы с президентом Турции, пресс-конференцию транслировало словацкое телевидение.

https://ria.ru/20250102/fitso-1992343696.html

словакия

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словакия, турция, братислава, роберт фицо, транзит газа через украину, в мире