https://ria.ru/20250120/gaz-1994670783.html
Азербайджан возобновил поставки газа в Болгарию
Азербайджан возобновил поставки газа в Болгарию - РИА Новости, 20.01.2025
Азербайджан возобновил поставки газа в Болгарию
Азербайджан возобновил поставки газа в Болгарию, приостановленные две недели назад, сообщила болгарская компания-оператор "Булгаргаз". РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T17:50:00+03:00
2025-01-20T17:50:00+03:00
2025-01-20T17:50:00+03:00
экономика
азербайджан
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природный газ
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Азербайджан возобновил поставки газа в Болгарию, приостановленные две недели назад, сообщила болгарская компания-оператор "Булгаргаз". Как отмечет "Булгаргаз", ранее компания была уведомлена о технических проблемах, в связи с которыми с 7 января поставки природного газа из Азербайджана были временно приостановлены. "В воскресенье, 19 января возобновились поставки природного газа для компании "Булгаргаз" в рамках долгосрочного контракта с Азербайджаном", - говорится в заявлении. Болгарский оператор отмечает, что в этот период удовлетворил все запросы своих клиентов, используя различные источники, включая импорт СПГ, хранящегося в Турции, и СПГ с терминала Александруполис в Греции.
https://ria.ru/20250111/gaz-1993260035.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, азербайджан, болгария, турция, природный газ
Экономика, Азербайджан, Болгария, Турция, Природный газ
Азербайджан возобновил поставки газа в Болгарию
Азербайджан возобновил приостановленные 7 января поставки газа в Болгарию