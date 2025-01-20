https://ria.ru/20250120/gaz-1994670783.html

Азербайджан возобновил поставки газа в Болгарию

Азербайджан возобновил поставки газа в Болгарию - РИА Новости, 20.01.2025

Азербайджан возобновил поставки газа в Болгарию

Азербайджан возобновил поставки газа в Болгарию, приостановленные две недели назад, сообщила болгарская компания-оператор "Булгаргаз". РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T17:50:00+03:00

2025-01-20T17:50:00+03:00

2025-01-20T17:50:00+03:00

экономика

азербайджан

болгария

турция

природный газ

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Азербайджан возобновил поставки газа в Болгарию, приостановленные две недели назад, сообщила болгарская компания-оператор "Булгаргаз". Как отмечет "Булгаргаз", ранее компания была уведомлена о технических проблемах, в связи с которыми с 7 января поставки природного газа из Азербайджана были временно приостановлены. "В воскресенье, 19 января возобновились поставки природного газа для компании "Булгаргаз" в рамках долгосрочного контракта с Азербайджаном", - говорится в заявлении. Болгарский оператор отмечает, что в этот период удовлетворил все запросы своих клиентов, используя различные источники, включая импорт СПГ, хранящегося в Турции, и СПГ с терминала Александруполис в Греции.

https://ria.ru/20250111/gaz-1993260035.html

азербайджан

болгария

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, азербайджан, болгария, турция, природный газ