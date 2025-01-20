Рейтинг@Mail.ru
Азербайджан возобновил поставки газа в Болгарию - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/gaz-1994670783.html
Азербайджан возобновил поставки газа в Болгарию
Азербайджан возобновил поставки газа в Болгарию - РИА Новости, 20.01.2025
Азербайджан возобновил поставки газа в Болгарию
Азербайджан возобновил поставки газа в Болгарию, приостановленные две недели назад, сообщила болгарская компания-оператор "Булгаргаз". РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T17:50:00+03:00
2025-01-20T17:50:00+03:00
экономика
азербайджан
болгария
турция
природный газ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136931/84/1369318424_0:228:4368:2685_1920x0_80_0_0_533161ab6b243746c6665e737dc2a924.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Азербайджан возобновил поставки газа в Болгарию, приостановленные две недели назад, сообщила болгарская компания-оператор "Булгаргаз". Как отмечет "Булгаргаз", ранее компания была уведомлена о технических проблемах, в связи с которыми с 7 января поставки природного газа из Азербайджана были временно приостановлены. "В воскресенье, 19 января возобновились поставки природного газа для компании "Булгаргаз" в рамках долгосрочного контракта с Азербайджаном", - говорится в заявлении. Болгарский оператор отмечает, что в этот период удовлетворил все запросы своих клиентов, используя различные источники, включая импорт СПГ, хранящегося в Турции, и СПГ с терминала Александруполис в Греции.
https://ria.ru/20250111/gaz-1993260035.html
азербайджан
болгария
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136931/84/1369318424_243:0:4126:2912_1920x0_80_0_0_87f78f2fc9a2569d0df1d2982f310544.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, азербайджан, болгария, турция, природный газ
Экономика, Азербайджан, Болгария, Турция, Природный газ
Азербайджан возобновил поставки газа в Болгарию

Азербайджан возобновил приостановленные 7 января поставки газа в Болгарию

© AP Photo / Petar PetrovТепловая электростанция в Софии, Болгария
Тепловая электростанция в Софии, Болгария - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Petar Petrov
Тепловая электростанция в Софии, Болгария. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Азербайджан возобновил поставки газа в Болгарию, приостановленные две недели назад, сообщила болгарская компания-оператор "Булгаргаз".
Как отмечет "Булгаргаз", ранее компания была уведомлена о технических проблемах, в связи с которыми с 7 января поставки природного газа из Азербайджана были временно приостановлены.
"В воскресенье, 19 января возобновились поставки природного газа для компании "Булгаргаз" в рамках долгосрочного контракта с Азербайджаном", - говорится в заявлении.
Болгарский оператор отмечает, что в этот период удовлетворил все запросы своих клиентов, используя различные источники, включая импорт СПГ, хранящегося в Турции, и СПГ с терминала Александруполис в Греции.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
"Беда не ходит одна". Вучич заявил о новой проблеме с поставками газа
11 января, 14:54
 
ЭкономикаАзербайджанБолгарияТурцияПриродный газ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала