Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии выступили с радикальным требованием по России - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:30 20.01.2025 (обновлено: 10:25 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/finlyandiya-1994525080.html
В Финляндии выступили с радикальным требованием по России
В Финляндии выступили с радикальным требованием по России - РИА Новости, 20.01.2025
В Финляндии выступили с радикальным требованием по России
Финляндия должна вернуться к статусу нейтральной страны и отказаться от агрессивной политики против России, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T00:30:00+03:00
2025-01-20T10:25:00+03:00
в мире
финляндия
россия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797573890_0:52:2933:1702_1920x0_80_0_0_344e91f272743a651cd502a8dad8f847.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Финляндия должна вернуться к статусу нейтральной страны и отказаться от агрессивной политики против России, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X."Финляндия должна стать нейтральной страной. &lt;...&gt; Никакой агрессии против России, открытые границы плюс торговля", — написал он.Кроме того, по мнению Малинена, Хельсинки следует отказаться от размещения на территории страны сил США, а также не заключать никаких договоров о безопасности с Украиной."Все прочие варианты лишь утопят нашу страну еще глубже", — заключил профессор.Финляндия вступила в НАТО 4 апреля 2023 года и с тех пор не раз принимала меры, направленные против России, включая полное закрытие общей границы. Как заявлял РИА Новости российский посол Павел Кузнецов, политика Хельсинки привела к полному разрушению двусторонних отношений, разрыву деловых связей, прекращению движения через границу и заморозке политического диалога.
https://ria.ru/20250110/finlyandiya-1993045828.html
https://ria.ru/20250117/ucheniya-1993890686.html
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797573890_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_50ebe8237822add7eb9ce70947857624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, россия, нато
В мире, Финляндия, Россия, НАТО
В Финляндии выступили с радикальным требованием по России

Политолог Малинен призвал Финляндию отказаться от агрессии против РФ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Южный порт и Рыночную площадь в Хельсинки
Вид на Южный порт и Рыночную площадь в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Вид на Южный порт и Рыночную площадь в Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Финляндия должна вернуться к статусу нейтральной страны и отказаться от агрессивной политики против России, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.
"Финляндия должна стать нейтральной страной. <...> Никакой агрессии против России, открытые границы плюс торговля", — написал он.
Саули Ниинистё - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
В МИД уличили экс-главу Финляндии в цитировании несуществующих слов Ленина
10 января, 08:23
Кроме того, по мнению Малинена, Хельсинки следует отказаться от размещения на территории страны сил США, а также не заключать никаких договоров о безопасности с Украиной.
"Все прочие варианты лишь утопят нашу страну еще глубже", — заключил профессор.
Финляндия вступила в НАТО 4 апреля 2023 года и с тех пор не раз принимала меры, направленные против России, включая полное закрытие общей границы. Как заявлял РИА Новости российский посол Павел Кузнецов, политика Хельсинки привела к полному разрушению двусторонних отношений, разрыву деловых связей, прекращению движения через границу и заморозке политического диалога.
Немецкий фрегат Аугсбург (F 213) - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Корабли НАТО уже в Финском заливе. Что назревает у российских границ
17 января, 08:00
 
В миреФинляндияРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала