https://ria.ru/20250120/finlyandiya-1994525080.html

В Финляндии выступили с радикальным требованием по России

В Финляндии выступили с радикальным требованием по России - РИА Новости, 20.01.2025

В Финляндии выступили с радикальным требованием по России

Финляндия должна вернуться к статусу нейтральной страны и отказаться от агрессивной политики против России, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T00:30:00+03:00

2025-01-20T00:30:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Финляндия должна вернуться к статусу нейтральной страны и отказаться от агрессивной политики против России, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X."Финляндия должна стать нейтральной страной. <...> Никакой агрессии против России, открытые границы плюс торговля", — написал он.Кроме того, по мнению Малинена, Хельсинки следует отказаться от размещения на территории страны сил США, а также не заключать никаких договоров о безопасности с Украиной."Все прочие варианты лишь утопят нашу страну еще глубже", — заключил профессор.Финляндия вступила в НАТО 4 апреля 2023 года и с тех пор не раз принимала меры, направленные против России, включая полное закрытие общей границы. Как заявлял РИА Новости российский посол Павел Кузнецов, политика Хельсинки привела к полному разрушению двусторонних отношений, разрыву деловых связей, прекращению движения через границу и заморозке политического диалога.

https://ria.ru/20250110/finlyandiya-1993045828.html

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