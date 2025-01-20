https://ria.ru/20250120/finljandija-1994641348.html

В Финляндии закрыли горячие линии на русском и украинском языках

В Финляндии закрыли горячие линии на русском и украинском языках - РИА Новости, 20.01.2025

В Финляндии закрыли горячие линии на русском и украинском языках

Финский центр психологической помощи закрыл горячие линии на русском и украинском языках из-за нехватки финансирования, сообщает в понедельник телерадиовещатель РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T16:10:00+03:00

2025-01-20T16:10:00+03:00

2025-01-20T16:10:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Финский центр психологической помощи закрыл горячие линии на русском и украинском языках из-за нехватки финансирования, сообщает в понедельник телерадиовещатель Yle. "Общественная организация психического здоровья Финляндии Mieli закрыла горячие линии на русском и украинском языках", - говорится в материале. Как рассказала Yle представитель организации, закрыть линии, проработавшие чуть более двух лет, пришлось из-за сокращения финансирования. Представитель добавила, что звонков на линию поступало немного, поэтому сокращение пришлось именно на линии, пользующиеся незначительным спросом. Теперь психологическая помощь по телефону доступна на финском, шведском и английском языках, однако побеседовать на другом языке возможно, если записаться на прием в один из кризисных центров. Для таких бесед будет приглашаться переводчик, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20241121/bezhentsy-1985067190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, финляндия, украина