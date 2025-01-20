https://ria.ru/20250120/festival-1994676126.html

Фестиваль авторской песни "Покровский собор" объявил лауреатов

Фестиваль авторской песни "Покровский собор" объявил лауреатов - РИА Новости, 20.01.2025

Фестиваль авторской песни "Покровский собор" объявил лауреатов

Гран-при юбилейного V Всероссийского фестиваля авторской песни "Покровский собор" получила певица Кира Малыгина из Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T18:18:00+03:00

2025-01-20T18:18:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Гран-при юбилейного V Всероссийского фестиваля авторской песни "Покровский собор" получила певица Кира Малыгина из Москвы, передает корреспондент РИА Новости. "Эмоции зашкаливают, это очень приятно, теперь у меня появилась мотивация записать акустический альбом, песен много", - поделилась впечатлениями с РИА Новости обладательница Гран-при. Малыгина (Москва) получила приз 350 тысяч рублей за первое место. Григорий Приползин (Нижний Новгород) получил 250 тысяч рублей за второе место. Павел Аксенов (Лобня) и Ольга Ким-Щепилова (Сергиев Посад) разделили третье место, каждый получил по 100 тысяч рублей. Десять финалистов смогут выступить на десяти лучших бард-фестивалях страны.Призы в номинации "Поэзия" жюри присудило: Павлу Конивецу (Мытищи), Елене Шумаре (Санкт-Петербург), Вере Калмыковой (Москва). Спецприз жюри в поэтическом конкурсе "за нерасхождение слова с делом" получил воин СВО Алексей Преснаков.В номинации "Детское творчество" победителями стали Александра Спивак (Сергиев Посад), Дарина Петровская (Москва), Татьяна Антонова (Осташков), Софья Трубчанинова (Москва)."На юбилейный фестиваль поступило более 2,5 тысяч заявок в сумме в трех номинациях ("Авторская песня", "Поэзия" и "Детское творчество"), это рекордное число. В основном конкурсе в номинации "Авторская песня" было более тысячи заявок из десятков регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана, Северной Осетии, Абхазии, Сербии. Невероятный по масштабу фестиваль собрал самых ярких, самых интересных молодых музыкантов, вызвал грандиозный интерес у зрителей, продемонстрировал тот факт, что авторская песня подлинно отражает культурные, духовные и семейные ценности российского общества", - рассказал РИА Новости директор фестиваля "Покровский собор" Станислав Селиванов.По его словам, в Гостиный двор на фестиваль 18 и 19 января пришли около 10 тысяч слушателей и зрителей. А трансляции фестиваля на различных ресурсах посмотрели уже более 40 тысяч человек."Русский человек видит мир как храм", - отметил на фестивале председатель жюри, мэтр авторской песни Александр Мирзаян.В жюри фестиваля вошли также: народный артист России Вячеслав Малежик, поэт-песенник Александр Шаганов, президент Российского союза писателей Дмитрий Кравчук, музыкант и генеральный директор компании "АСТ-ПРЕСС" Сергей Деревянко, поэт Владислав Маленко.Миссия фестиваля, учредителем которого выступил предприниматель и общественный деятель Михаил Хубутия, - поддержка талантливых авторов-исполнителей и духовно-нравственных ценностей, развитие русской песенной культуры, передача наследия будущим поколениям, гражданско-патриотическое воспитание детей и молодёжи. Название фестиваля "Покровский собор" выбрано не случайно: он проводится в московском Гостином дворе – рядом с историческим Покровским собором (Василия Блаженного).

https://ria.ru/20250116/festival-1994066661.html

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Никита Бизин

москва, сергиев посад, россия, религия