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Энергостратегия России может быть принята в текущем квартале – Шульгинов
Энергостратегия России может быть принята в текущем квартале – Шульгинов - РИА Новости, 20.01.2025
Энергостратегия России может быть принята в текущем квартале – Шульгинов
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Энергостратегия до 2050 года может быть принята в первом квартале текущего года, сообщил журналистам председатель комитета Госдумы РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T15:23:00+03:00
2025-01-20T15:23:00+03:00
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экономика
николай шульгинов
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Энергостратегия до 2050 года может быть принята в первом квартале текущего года, сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов. Шульгинов пояснил, что стратегия рассматривается в федеральных органах исполнительной власти, а также проходит процесс синхронизации с Генсхемой размещения энергообъектов до 2042 года. По его словам, это необходимо, чтобы между документами не было противоречий. "Я думаю, что в первом квартале она должна быть принята", - сказал он. Позднее в пятницу министр энергетики Сергей Цивилев заявил журналистам, что согласование документа находится уже на финальном этапе. Президент РФ Владимир Путин поручил утвердить Энергостратегию до конца марта. Энергостратегия - основной документ стратегического планирования в сфере энергетики, определяющий направления и приоритеты государственной энергетической политики, цели и задачи на долгосрочный период. В настоящее время в России действует энергетическая стратегия на период до 2035 года. Разработку новой энергостратегии Минэнерго ранее планировало завершить еще во второй половине 2023 года, затем сроки несколько раз сдвигались. Ранее глава министерства Сергей Цивилев прогнозировал, что Минэнерго представит новую стратегию до конца 2024 года.
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экономика, николай шульгинов
Экономика, Николай Шульгинов
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Энергостратегия до 2050 года может быть принята в первом квартале текущего года, сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов.
Шульгинов пояснил, что стратегия рассматривается в федеральных органах исполнительной власти, а также проходит процесс синхронизации с Генсхемой размещения энергообъектов до 2042 года. По его словам, это необходимо, чтобы между документами не было противоречий.
"Я думаю, что в первом квартале она должна быть принята", - сказал он.
Позднее в пятницу министр энергетики Сергей Цивилев заявил журналистам, что согласование документа находится уже на финальном этапе. Президент РФ Владимир Путин поручил утвердить Энергостратегию до конца марта.
Энергостратегия - основной документ стратегического планирования в сфере энергетики, определяющий направления и приоритеты государственной энергетической политики, цели и задачи на долгосрочный период. В настоящее время в России действует энергетическая стратегия на период до 2035 года.
Разработку новой энергостратегии Минэнерго ранее планировало завершить еще во второй половине 2023 года, затем сроки несколько раз сдвигались. Ранее глава министерства Сергей Цивилев прогнозировал, что Минэнерго представит новую стратегию до конца 2024 года.