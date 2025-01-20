https://ria.ru/20250120/efimov-1994241568.html

Ефимов: в Москве сократили сроки предоставления трех госуслуг в сфере земли

Ефимов: в Москве сократили сроки предоставления трех госуслуг в сфере земли - РИА Новости, 20.01.2025

Ефимов: в Москве сократили сроки предоставления трех госуслуг в сфере земли

Сроки предоставления трех государственных услуг, связанных с земельными вопросами и адресацией объектов недвижимости, дополнительно сократили, сейчас они... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T09:15:00+03:00

2025-01-20T09:15:00+03:00

2025-01-20T09:15:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992034580_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ecafe27b80a6fee4f84287052520b041.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Сроки предоставления трех государственных услуг, связанных с земельными вопросами и адресацией объектов недвижимости, дополнительно сократили, сейчас они составляют от пяти до девяти рабочих дней, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В рамках системной работы по упрощению взаимодействия физических лиц и представителей бизнеса с городом мы перевели все государственные услуги в имущественно-земельной сфере в электронный вид. На регулярной основе повышаем скорость их предоставления благодаря внедрению современных информационных систем и технологий, а также оптимизации внутренних процессов. Только за 2024 год сроки оказания трех госуслуг сократились еще на один рабочий день", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что получить предварительное согласование предоставления земельного участка теперь москвичи могут за девять рабочих дней. Несколько лет назад срок составлял 23 дня.Также согласование межевого плана сократили до восьми дней вместо 10, а присвоение, изменение или аннулирование адреса - до пяти вместо 17, добавляется в пресс-релизе.Сейчас столичный департамент городского имущества предоставляет 21 государственную услугу в имущественно-земельной сфере, а сокращение сроков получения документов позволяет быстрее решать все вопросы.

https://ria.ru/20250117/efimov-1994151245.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы