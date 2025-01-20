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Ефимов: в Москве сократили сроки предоставления трех госуслуг в сфере земли - РИА Новости, 20.01.2025
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09:15 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/efimov-1994241568.html
Ефимов: в Москве сократили сроки предоставления трех госуслуг в сфере земли
Ефимов: в Москве сократили сроки предоставления трех госуслуг в сфере земли - РИА Новости, 20.01.2025
Ефимов: в Москве сократили сроки предоставления трех госуслуг в сфере земли
Сроки предоставления трех государственных услуг, связанных с земельными вопросами и адресацией объектов недвижимости, дополнительно сократили, сейчас они... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T09:15:00+03:00
2025-01-20T09:15:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Сроки предоставления трех государственных услуг, связанных с земельными вопросами и адресацией объектов недвижимости, дополнительно сократили, сейчас они составляют от пяти до девяти рабочих дней, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В рамках системной работы по упрощению взаимодействия физических лиц и представителей бизнеса с городом мы перевели все государственные услуги в имущественно-земельной сфере в электронный вид. На регулярной основе повышаем скорость их предоставления благодаря внедрению современных информационных систем и технологий, а также оптимизации внутренних процессов. Только за 2024 год сроки оказания трех госуслуг сократились еще на один рабочий день", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что получить предварительное согласование предоставления земельного участка теперь москвичи могут за девять рабочих дней. Несколько лет назад срок составлял 23 дня.Также согласование межевого плана сократили до восьми дней вместо 10, а присвоение, изменение или аннулирование адреса - до пяти вместо 17, добавляется в пресс-релизе.Сейчас столичный департамент городского имущества предоставляет 21 государственную услугу в имущественно-земельной сфере, а сокращение сроков получения документов позволяет быстрее решать все вопросы.
https://ria.ru/20250117/efimov-1994151245.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве сократили сроки предоставления трех госуслуг в сфере земли

Ефимов: москвичам сократили сроки предоставления трех госуслуг в сфере земли

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Сроки предоставления трех государственных услуг, связанных с земельными вопросами и адресацией объектов недвижимости, дополнительно сократили, сейчас они составляют от пяти до девяти рабочих дней, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"В рамках системной работы по упрощению взаимодействия физических лиц и представителей бизнеса с городом мы перевели все государственные услуги в имущественно-земельной сфере в электронный вид. На регулярной основе повышаем скорость их предоставления благодаря внедрению современных информационных систем и технологий, а также оптимизации внутренних процессов. Только за 2024 год сроки оказания трех госуслуг сократились еще на один рабочий день", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что получить предварительное согласование предоставления земельного участка теперь москвичи могут за девять рабочих дней. Несколько лет назад срок составлял 23 дня.
Также согласование межевого плана сократили до восьми дней вместо 10, а присвоение, изменение или аннулирование адреса - до пяти вместо 17, добавляется в пресс-релизе.
Сейчас столичный департамент городского имущества предоставляет 21 государственную услугу в имущественно-земельной сфере, а сокращение сроков получения документов позволяет быстрее решать все вопросы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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