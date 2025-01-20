https://ria.ru/20250120/dtp-1994590981.html

В Кемерово иномарка наехала на женщину с ребенком в коляске

В Кемерово иномарка наехала на женщину с ребенком в коляске - РИА Новости, 20.01.2025

В Кемерово иномарка наехала на женщину с ребенком в коляске

Водитель иномарки в Кемерово наехал на женщину с ребенком, который был в коляске, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T12:33:00+03:00

2025-01-20T12:33:00+03:00

2025-01-20T12:37:00+03:00

происшествия

кемерово

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 20 янв – РИА Новости. Водитель иномарки в Кемерово наехал на женщину с ребенком, который был в коляске, сообщает Госавтоинспекция региона. "На проспекте Ленина при повороте налево на улицу Соборную водитель автомобиля Toyota Rav4 совершил наезд на пешеходов: женщину и ребёнка, которого она перевозила в коляске. По предварительной информации, пешеходы переходили проезжую часть слева направо относительно движения автомобиля. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и карета скорой помощи", – говорится в сообщении. Пострадавшие доставлены в больницу. В данный момент выясняются все обстоятельства аварии.

https://ria.ru/20240924/avto-1974510088.html

кемерово

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кемерово, кемеровская область