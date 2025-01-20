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В Кемерово иномарка наехала на женщину с ребенком в коляске
В Кемерово иномарка наехала на женщину с ребенком в коляске - РИА Новости, 20.01.2025
В Кемерово иномарка наехала на женщину с ребенком в коляске
Водитель иномарки в Кемерово наехал на женщину с ребенком, который был в коляске, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T12:33:00+03:00
2025-01-20T12:33:00+03:00
2025-01-20T12:37:00+03:00
происшествия
кемерово
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 20 янв – РИА Новости. Водитель иномарки в Кемерово наехал на женщину с ребенком, который был в коляске, сообщает Госавтоинспекция региона. "На проспекте Ленина при повороте налево на улицу Соборную водитель автомобиля Toyota Rav4 совершил наезд на пешеходов: женщину и ребёнка, которого она перевозила в коляске. По предварительной информации, пешеходы переходили проезжую часть слева направо относительно движения автомобиля. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и карета скорой помощи", – говорится в сообщении. Пострадавшие доставлены в больницу. В данный момент выясняются все обстоятельства аварии.
https://ria.ru/20240924/avto-1974510088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемерово, кемеровская область
Происшествия, Кемерово, Кемеровская область
В Кемерово иномарка наехала на женщину с ребенком в коляске
В Кемерово иномарка наехала на переходившую дорогу женщину с ребенком в коляске