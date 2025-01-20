https://ria.ru/20250120/draka-1994648812.html

В Татарстане выясняют обстоятельства драки между первоклассниками

В Татарстане выясняют обстоятельства драки между первоклассниками - РИА Новости, 20.01.2025

В Татарстане выясняют обстоятельства драки между первоклассниками

Полиция устанавливает обстоятельства драки первоклассников в одной из школ Азнакаевского района Татарстана, сообщило МВД по республике. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T16:44:00+03:00

2025-01-20T16:44:00+03:00

2025-01-20T16:44:00+03:00

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 20 янв - РИА Новости. Полиция устанавливает обстоятельства драки первоклассников в одной из школ Азнакаевского района Татарстана, сообщило МВД по республике. Ранее в соцсетях была опубликована информация о произошедшей 17 января драке между первоклассниками в школе №5 города Азнакаево. Отмечалось, что на перемене несколько одноклассников накинулись на одного, били его руками и ногами, в итоге мальчик попал в больницу. "В дежурную часть ОМВД России по Азнакаевскому району поступило сообщение о том, что в одной из местных школ между учениками произошел конфликт, в результате которого один мальчик получил травмы", - говорится в сообщении. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение, отмечает ведомство.

https://ria.ru/20250120/podrostki-1994557788.html

республика татарстан (татарстан)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика татарстан (татарстан)