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В Татарстане выясняют обстоятельства драки между первоклассниками - РИА Новости, 20.01.2025
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16:44 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/draka-1994648812.html
В Татарстане выясняют обстоятельства драки между первоклассниками
В Татарстане выясняют обстоятельства драки между первоклассниками - РИА Новости, 20.01.2025
В Татарстане выясняют обстоятельства драки между первоклассниками
Полиция устанавливает обстоятельства драки первоклассников в одной из школ Азнакаевского района Татарстана, сообщило МВД по республике. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T16:44:00+03:00
2025-01-20T16:44:00+03:00
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 20 янв - РИА Новости. Полиция устанавливает обстоятельства драки первоклассников в одной из школ Азнакаевского района Татарстана, сообщило МВД по республике. Ранее в соцсетях была опубликована информация о произошедшей 17 января драке между первоклассниками в школе №5 города Азнакаево. Отмечалось, что на перемене несколько одноклассников накинулись на одного, били его руками и ногами, в итоге мальчик попал в больницу. "В дежурную часть ОМВД России по Азнакаевскому району поступило сообщение о том, что в одной из местных школ между учениками произошел конфликт, в результате которого один мальчик получил травмы", - говорится в сообщении. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение, отмечает ведомство.
https://ria.ru/20250120/podrostki-1994557788.html
республика татарстан (татарстан)
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане выясняют обстоятельства драки между первоклассниками

Полиция начала проверку сообщения о драке между учениками школы №5 в Азнакаево

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 20 янв - РИА Новости. Полиция устанавливает обстоятельства драки первоклассников в одной из школ Азнакаевского района Татарстана, сообщило МВД по республике.
Ранее в соцсетях была опубликована информация о произошедшей 17 января драке между первоклассниками в школе №5 города Азнакаево. Отмечалось, что на перемене несколько одноклассников накинулись на одного, били его руками и ногами, в итоге мальчик попал в больницу.
"В дежурную часть ОМВД России по Азнакаевскому району поступило сообщение о том, что в одной из местных школ между учениками произошел конфликт, в результате которого один мальчик получил травмы", - говорится в сообщении.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение, отмечает ведомство.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
В Саратовской области проверяют сообщения о конфликте между подростками
10:05
 
ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Республика Татарстан (Татарстан)
 
 
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