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Американский блогер раскритиковал Зеленского за мат в адрес Путина - РИА Новости, 20.01.2025
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19:08 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/bloger-1994687111.html
Американский блогер раскритиковал Зеленского за мат в адрес Путина
Американский блогер раскритиковал Зеленского за мат в адрес Путина - РИА Новости, 20.01.2025
Американский блогер раскритиковал Зеленского за мат в адрес Путина
Американский YouTube-блогер Лекс Фридман, бравший интервью у Владимира Зеленского, раскритиковал того за оскорбительные выражения, произнесенные им при... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T19:08:00+03:00
2025-01-20T19:08:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Американский YouTube-блогер Лекс Фридман, бравший интервью у Владимира Зеленского, раскритиковал того за оскорбительные выражения, произнесенные им при обсуждении в ходе этой беседы тем, касающихся российского президента Владимира Путина, и отметил, что подобная грубость может навредить потенциальным переговорам. Зеленский в трехчасовом интервью Фридману несколько раз выругался матом. Так, нецензурную лексику он применил в отношении отказа западных стран ввести санкции против России перед началом спецоперации. В такой же манере он пожаловался и на то, что подписантам Будапештского меморандума, по его мнению, было все равно на Украину. Кроме того, Зеленский использовал мат и в темах, касающихся президента России Владимира Путина. "Я дал (Зеленскому - ред.) все шансы показать готовность к переговорам, зная, что и (избранный президент США Дональд Трамп - ред.), и Путин будут слушать этот разговор. Я не думаю, что он этим воспользовался, и вместо этого предпочел говорить очень грубые слова в адрес Владимира Путина... Грубые неуважительные слова, хоть и имеют силу, могут навредить переговорам. Миротворчество в этой ситуации требует компромисса во избежание дальнейших смертей и страданий. И я считаю, что для этого нужно относиться к другому лидеру с той серьезностью, которой вы ожидаете от него в свой адрес. Этого я и добивался", - заявил Фридман, комментируя интервью, в видео, опубликованном в одном из его YouTube-каналов. Глава МИД России Сергей Лавров ранее усомнился в адекватности Зеленского, публично матерившегося при обсуждении украинского конфликта в ходе интервью.
https://ria.ru/20250120/zelenskiy-1994555228.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп
Американский блогер раскритиковал Зеленского за мат в адрес Путина

YouTube-блогер Фридман: грубость Зеленского может навредить переговорам

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Американский YouTube-блогер Лекс Фридман, бравший интервью у Владимира Зеленского, раскритиковал того за оскорбительные выражения, произнесенные им при обсуждении в ходе этой беседы тем, касающихся российского президента Владимира Путина, и отметил, что подобная грубость может навредить потенциальным переговорам.
Зеленский в трехчасовом интервью Фридману несколько раз выругался матом. Так, нецензурную лексику он применил в отношении отказа западных стран ввести санкции против России перед началом спецоперации. В такой же манере он пожаловался и на то, что подписантам Будапештского меморандума, по его мнению, было все равно на Украину. Кроме того, Зеленский использовал мат и в темах, касающихся президента России Владимира Путина.
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"Я дал (Зеленскому - ред.) все шансы показать готовность к переговорам, зная, что и (избранный президент США Дональд Трамп - ред.), и Путин будут слушать этот разговор. Я не думаю, что он этим воспользовался, и вместо этого предпочел говорить очень грубые слова в адрес Владимира Путина... Грубые неуважительные слова, хоть и имеют силу, могут навредить переговорам. Миротворчество в этой ситуации требует компромисса во избежание дальнейших смертей и страданий. И я считаю, что для этого нужно относиться к другому лидеру с той серьезностью, которой вы ожидаете от него в свой адрес. Этого я и добивался", - заявил Фридман, комментируя интервью, в видео, опубликованном в одном из его YouTube-каналов.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее усомнился в адекватности Зеленского, публично матерившегося при обсуждении украинского конфликта в ходе интервью.
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