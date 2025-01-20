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В Приморье опрокинулся бензовоз - РИА Новости, 20.01.2025
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10:08 20.01.2025 (обновлено: 14:50 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/benzovoz-1994558193.html
В Приморье опрокинулся бензовоз
В Приморье опрокинулся бензовоз - РИА Новости, 20.01.2025
В Приморье опрокинулся бензовоз
В Михайловском округе Приморья опрокинулся бензовоз, разлилось около восьми кубометров дизельного топлива, сообщило краевое Министерство ГО и ЧС. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T10:08:00+03:00
2025-01-20T14:50:00+03:00
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 20 янв — РИА Новости. В Михайловском округе Приморья опрокинулся бензовоз, разлилось около восьми кубометров дизельного топлива, сообщило краевое Министерство ГО и ЧС. &quot;Двадцатого января поступило сообщение о ДТП с бензовозом: машину опрокинуло, и произошла утечка дизельного топлива. К месту аварии направлен дежурный караул 64-й пожарной части и руководство отряда. По информации водителя бензовоза, в емкости находилось 12 кубических метров дизельного топлива. Произошел разлив примерно двух третей объема&quot;, — говорится в релизе.Пожарные откачивают остатки топлива, эвакуируют бензовоз и засыпают пролитое топливо. Пострадавших нет, добавили в ведомстве. Как сообщила прокуратура Приморья, бензовоз опрокинулся из-за того, что водитель не справился с управлением. По данным ведомства, водитель был трезв. На место выехал прокурор района Денис Широков. Прокуратура проконтролирует обеспечение безопасности на месте происшествия и компенсацию причиненного экологического ущерба.
https://ria.ru/20241112/simferopol-1983328354.html
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ДТП с бензовозом в Приморском крае
Бензовоз опрокинулся в Михайловском округе Приморья, разлилось около 8 кубометров дизельного топлива. Прокуратура сообщает, что водитель не справился с управлением.
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происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
В Приморье опрокинулся бензовоз

В Михайловском округе Приморья опрокинулся бензовоз, произошла утечка топлива

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ВЛАДИВОСТОК, 20 янв — РИА Новости. В Михайловском округе Приморья опрокинулся бензовоз, разлилось около восьми кубометров дизельного топлива, сообщило краевое Министерство ГО и ЧС.
«

"Двадцатого января поступило сообщение о ДТП с бензовозом: машину опрокинуло, и произошла утечка дизельного топлива. К месту аварии направлен дежурный караул 64-й пожарной части и руководство отряда. По информации водителя бензовоза, в емкости находилось 12 кубических метров дизельного топлива. Произошел разлив примерно двух третей объема", — говорится в релизе.

Пожарные откачивают остатки топлива, эвакуируют бензовоз и засыпают пролитое топливо. Пострадавших нет, добавили в ведомстве.
Как сообщила прокуратура Приморья, бензовоз опрокинулся из-за того, что водитель не справился с управлением. По данным ведомства, водитель был трезв. На место выехал прокурор района Денис Широков.
Прокуратура проконтролирует обеспечение безопасности на месте происшествия и компенсацию причиненного экологического ущерба.
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ПроисшествияПриморский край
 
 
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