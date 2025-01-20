https://ria.ru/20250120/benzovoz-1994558193.html

В Приморье опрокинулся бензовоз

В Приморье опрокинулся бензовоз - РИА Новости, 20.01.2025

В Приморье опрокинулся бензовоз

В Михайловском округе Приморья опрокинулся бензовоз, разлилось около восьми кубометров дизельного топлива, сообщило краевое Министерство ГО и ЧС. РИА Новости, 20.01.2025

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происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 20 янв — РИА Новости. В Михайловском округе Приморья опрокинулся бензовоз, разлилось около восьми кубометров дизельного топлива, сообщило краевое Министерство ГО и ЧС. "Двадцатого января поступило сообщение о ДТП с бензовозом: машину опрокинуло, и произошла утечка дизельного топлива. К месту аварии направлен дежурный караул 64-й пожарной части и руководство отряда. По информации водителя бензовоза, в емкости находилось 12 кубических метров дизельного топлива. Произошел разлив примерно двух третей объема", — говорится в релизе.Пожарные откачивают остатки топлива, эвакуируют бензовоз и засыпают пролитое топливо. Пострадавших нет, добавили в ведомстве. Как сообщила прокуратура Приморья, бензовоз опрокинулся из-за того, что водитель не справился с управлением. По данным ведомства, водитель был трезв. На место выехал прокурор района Денис Широков. Прокуратура проконтролирует обеспечение безопасности на месте происшествия и компенсацию причиненного экологического ущерба.

https://ria.ru/20241112/simferopol-1983328354.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ДТП с бензовозом в Приморском крае Бензовоз опрокинулся в Михайловском округе Приморья, разлилось около 8 кубометров дизельного топлива. Прокуратура сообщает, что водитель не справился с управлением. 2025-01-20T10:08 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, приморский край