https://ria.ru/20250120/benzovoz-1994558193.html
В Приморье опрокинулся бензовоз
В Приморье опрокинулся бензовоз - РИА Новости, 20.01.2025
В Приморье опрокинулся бензовоз
В Михайловском округе Приморья опрокинулся бензовоз, разлилось около восьми кубометров дизельного топлива, сообщило краевое Министерство ГО и ЧС. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T10:08:00+03:00
2025-01-20T10:08:00+03:00
2025-01-20T14:50:00+03:00
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 20 янв — РИА Новости. В Михайловском округе Приморья опрокинулся бензовоз, разлилось около восьми кубометров дизельного топлива, сообщило краевое Министерство ГО и ЧС. "Двадцатого января поступило сообщение о ДТП с бензовозом: машину опрокинуло, и произошла утечка дизельного топлива. К месту аварии направлен дежурный караул 64-й пожарной части и руководство отряда. По информации водителя бензовоза, в емкости находилось 12 кубических метров дизельного топлива. Произошел разлив примерно двух третей объема", — говорится в релизе.Пожарные откачивают остатки топлива, эвакуируют бензовоз и засыпают пролитое топливо. Пострадавших нет, добавили в ведомстве. Как сообщила прокуратура Приморья, бензовоз опрокинулся из-за того, что водитель не справился с управлением. По данным ведомства, водитель был трезв. На место выехал прокурор района Денис Широков. Прокуратура проконтролирует обеспечение безопасности на месте происшествия и компенсацию причиненного экологического ущерба.
https://ria.ru/20241112/simferopol-1983328354.html
приморский край
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ДТП с бензовозом в Приморском крае
Бензовоз опрокинулся в Михайловском округе Приморья, разлилось около 8 кубометров дизельного топлива. Прокуратура сообщает, что водитель не справился с управлением.
2025-01-20T10:08
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PT0M10S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
В Приморье опрокинулся бензовоз
В Михайловском округе Приморья опрокинулся бензовоз, произошла утечка топлива