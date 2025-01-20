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Теледебаты кандидатов в президенты Белоруссии проходят в прямом эфире
Теледебаты кандидатов в президенты Белоруссии проходят в прямом эфире - РИА Новости, 20.01.2025
Теледебаты кандидатов в президенты Белоруссии проходят в прямом эфире
Предвыборные теледебаты кандидатов в президенты Белоруссии проходят в эфире гостелеканала "Беларусь 1". РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T19:19:00+03:00
2025-01-20T19:19:00+03:00
2025-01-20T19:19:00+03:00
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МИНСК, 20 янв – РИА Новости. Предвыборные теледебаты кандидатов в президенты Белоруссии проходят в эфире гостелеканала "Беларусь 1". На трансляцию отведен час. Теледебаты идут в прямом эфире и не прерываются для рекламы. Как передает корреспондент РИА Новости, в дебатах участвуют все кандидаты, кроме действующего президента страны Александра Лукашенко. Доверенное лицо Лукашенко также не присутствует на дебатах. Ранее Лукашенко отказался от использования предусмотренного законодательством страны бесплатного эфирного времени для выступления с предвыборной программой по радио и телевидению. Согласно законодательству, запись теледебатов, как и предвыборных выступлений кандидатов в президенты по телевидению и радио, хранятся в Белтелерадиокомпании в течение одного года со дня их выпуска. С 21 по 25 января включительно в Белоруссии пройдет досрочное голосование на выборах президента, 26 января – основной день голосования. Белорусский ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
https://ria.ru/20250118/belorussiya-1994368447.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, олег гайдукевич, анна канопацкая, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Анна Канопацкая, Выборы президента Белоруссии — 2025
Теледебаты кандидатов в президенты Белоруссии проходят в прямом эфире
Все кандидаты в президенты Белоруссии, кроме Лукашенко участвуют в теледебатах