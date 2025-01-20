https://ria.ru/20250120/belorussija-1994633330.html

Белоруссия и Россия могут создать общую программу развития авиастроения

Белоруссия и Россия могут создать общую программу развития авиастроения - РИА Новости, 20.01.2025

Белоруссия и Россия могут создать общую программу развития авиастроения

Белоруссия и Россия могут создать совместную межгосударственную программу развития авиастроения до 2035 года, заявил белорусский посол в РФ Александр Рогожник. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T15:21:00+03:00

2025-01-20T15:21:00+03:00

2025-01-20T15:23:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МИНСК, 20 янв – РИА Новости. Белоруссия и Россия могут создать совместную межгосударственную программу развития авиастроения до 2035 года, заявил белорусский посол в РФ Александр Рогожник. "Надеюсь, будет совместная межгосударственная программа в области авиастроения, которая будет затрагивать не только проект "Освей" (белорусско-российский 19-местный самолет местных воздушных линий – ред.), но и программу развития авиастроения до 2035 года. Сегодня мы этот вопрос обсуждаем с Объединенной авиастроительной корпорацией совместно с Минпромторгом РФ", - передает агентство Белта слова Рогожника. Посол также сообщил, что в стадии заключения находятся договоры российской стороны с ОАО "Минский завод гражданской авиации №407" и ОАО "558-й авиационный ремонтный завод". "Мы сегодня обсуждаем, какую номенклатуру изделий взять на изготовление в нашей стране, с тем чтобы дополнять друг друга. Это большой пласт авиакомпонентов, касающихся и механики, и аппаратной тематики", - сказал Рогожник.

https://ria.ru/20250114/belorussiya-1993666809.html

россия

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россия, белоруссия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)