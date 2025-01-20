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Белоруссия и Россия могут создать общую программу развития авиастроения - РИА Новости, 20.01.2025
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15:21 20.01.2025 (обновлено: 15:23 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/belorussija-1994633330.html
Белоруссия и Россия могут создать общую программу развития авиастроения
Белоруссия и Россия могут создать общую программу развития авиастроения - РИА Новости, 20.01.2025
Белоруссия и Россия могут создать общую программу развития авиастроения
Белоруссия и Россия могут создать совместную межгосударственную программу развития авиастроения до 2035 года, заявил белорусский посол в РФ Александр Рогожник. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T15:21:00+03:00
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МИНСК, 20 янв – РИА Новости. Белоруссия и Россия могут создать совместную межгосударственную программу развития авиастроения до 2035 года, заявил белорусский посол в РФ Александр Рогожник. "Надеюсь, будет совместная межгосударственная программа в области авиастроения, которая будет затрагивать не только проект "Освей" (белорусско-российский 19-местный самолет местных воздушных линий – ред.), но и программу развития авиастроения до 2035 года. Сегодня мы этот вопрос обсуждаем с Объединенной авиастроительной корпорацией совместно с Минпромторгом РФ", - передает агентство Белта слова Рогожника. Посол также сообщил, что в стадии заключения находятся договоры российской стороны с ОАО "Минский завод гражданской авиации №407" и ОАО "558-й авиационный ремонтный завод". "Мы сегодня обсуждаем, какую номенклатуру изделий взять на изготовление в нашей стране, с тем чтобы дополнять друг друга. Это большой пласт авиакомпонентов, касающихся и механики, и аппаратной тематики", - сказал Рогожник.
https://ria.ru/20250114/belorussiya-1993666809.html
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россия, белоруссия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Белоруссия и Россия могут создать общую программу развития авиастроения

Рогожник: Белоруссия и Россия могут создать программу развития авиастроения

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
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МИНСК, 20 янв – РИА Новости. Белоруссия и Россия могут создать совместную межгосударственную программу развития авиастроения до 2035 года, заявил белорусский посол в РФ Александр Рогожник.
"Надеюсь, будет совместная межгосударственная программа в области авиастроения, которая будет затрагивать не только проект "Освей" (белорусско-российский 19-местный самолет местных воздушных линий – ред.), но и программу развития авиастроения до 2035 года. Сегодня мы этот вопрос обсуждаем с Объединенной авиастроительной корпорацией совместно с Минпромторгом РФ", - передает агентство Белта слова Рогожника.
Посол также сообщил, что в стадии заключения находятся договоры российской стороны с ОАО "Минский завод гражданской авиации №407" и ОАО "558-й авиационный ремонтный завод".
"Мы сегодня обсуждаем, какую номенклатуру изделий взять на изготовление в нашей стране, с тем чтобы дополнять друг друга. Это большой пласт авиакомпонентов, касающихся и механики, и аппаратной тематики", - сказал Рогожник.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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