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Число пострадавших при обстреле села Бехтеры увеличилось до 19 - РИА Новости, 20.01.2025
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11:59 20.01.2025 (обновлено: 12:00 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/bekhtery-1994583314.html
Число пострадавших при обстреле села Бехтеры увеличилось до 19
Число пострадавших при обстреле села Бехтеры увеличилось до 19 - РИА Новости, 20.01.2025
Число пострадавших при обстреле села Бехтеры увеличилось до 19
Во время украинского обстрела школы в селе Бехтеры Херсонской области два человека погибли и 19 человек, из которых трое несовершеннолетних, получили ранения,... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T11:59:00+03:00
2025-01-20T12:00:00+03:00
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 20 янв - РИА Новости. Во время украинского обстрела школы в селе Бехтеры Херсонской области два человека погибли и 19 человек, из которых трое несовершеннолетних, получили ранения, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо."В результате обстрела села Бехтеры погибли двое взрослых, ранены 19 человек" , - сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Сальдо.Пострадавшие госпитализированы в Скадовскую центральную районную больницу. Дополнительная информация уточняется.Удар по школе в селе Бехтеры Херсонской области ВСУ нанесли с помощью американской РСЗО HIMARS в районе 7-8 часов утра когда дети шли в школу.
https://ria.ru/20250120/bpla-1994545909.html
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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число пострадавших при обстреле села Бехтеры увеличилось до 19

Число пострадавших при обстреле школы в Бехтерах увеличилось до 19

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия удара ВСУ в селе Бехтеры Херсонской области
Последствия удара ВСУ в селе Бехтеры Херсонской области - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия удара ВСУ в селе Бехтеры Херсонской области
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ГЕНИЧЕСК, 20 янв - РИА Новости. Во время украинского обстрела школы в селе Бехтеры Херсонской области два человека погибли и 19 человек, из которых трое несовершеннолетних, получили ранения, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо.
"В результате обстрела села Бехтеры погибли двое взрослых, ранены 19 человек" , - сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Сальдо.
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08:24
Пострадавшие госпитализированы в Скадовскую центральную районную больницу. Дополнительная информация уточняется.
Удар по школе в селе Бехтеры Херсонской области ВСУ нанесли с помощью американской РСЗО HIMARS в районе 7-8 часов утра когда дети шли в школу.
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Херсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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