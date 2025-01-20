https://ria.ru/20250120/bekhtery-1994583314.html
Число пострадавших при обстреле села Бехтеры увеличилось до 19
Число пострадавших при обстреле села Бехтеры увеличилось до 19 - РИА Новости, 20.01.2025
Число пострадавших при обстреле села Бехтеры увеличилось до 19
Во время украинского обстрела школы в селе Бехтеры Херсонской области два человека погибли и 19 человек, из которых трое несовершеннолетних, получили ранения,... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T11:59:00+03:00
2025-01-20T11:59:00+03:00
2025-01-20T12:00:00+03:00
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 20 янв - РИА Новости. Во время украинского обстрела школы в селе Бехтеры Херсонской области два человека погибли и 19 человек, из которых трое несовершеннолетних, получили ранения, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо."В результате обстрела села Бехтеры погибли двое взрослых, ранены 19 человек" , - сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Сальдо.Пострадавшие госпитализированы в Скадовскую центральную районную больницу. Дополнительная информация уточняется.Удар по школе в селе Бехтеры Херсонской области ВСУ нанесли с помощью американской РСЗО HIMARS в районе 7-8 часов утра когда дети шли в школу.
https://ria.ru/20250120/bpla-1994545909.html
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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число пострадавших при обстреле села Бехтеры увеличилось до 19
Число пострадавших при обстреле школы в Бехтерах увеличилось до 19