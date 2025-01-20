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Артюхов передал в зону СВО первые 600 дронов "Кречет" - РИА Новости, 20.01.2025
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Надежные люди
 
10:39 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/artjuhov-1994565202.html
Артюхов передал в зону СВО первые 600 дронов "Кречет"
Артюхов передал в зону СВО первые 600 дронов "Кречет" - РИА Новости, 20.01.2025
Артюхов передал в зону СВО первые 600 дронов "Кречет"
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов передал военнослужащим в зону спецоперации первые 600 ямальских дронов "Кречет", крупную партию... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T10:39:00+03:00
2025-01-20T10:39:00+03:00
надежные люди
ямал
волноваха
авдеевка
дмитрий артюхов
ульяновский автомобильный завод (уаз)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов передал военнослужащим в зону спецоперации первые 600 ямальских дронов "Кречет", крупную партию техники и обмундирование, сообщила пресс-служба регионального правительства. Как объяснили в пресс-службе, губернатор встретился с представителями подразделений, где служат ямальцы, во время поездки в подшефные Волноваху и Авдеевку. "В части распределили 70 наименований имущества: это четыре автомобиля "Садко NEXT" и столько же прицепов, 14 кроссовых мотоциклов, шесть квадроциклов, "УАЗ PATRIOT", 140 дронов-камикадзе, 60 комплектов беспилотников Mavic различной модификации и более 50 дронов "Гром", 30 портативных зарядок, установки спутникового интернета и радиоэлектронной борьбы, 18 дизель-генераторов, металлодетекторы… Кроме того, бойцы из восьми батальонов получили дроны, собранные на Ямале. Первая партия из 900 "Кречетов" изготовлена благодаря региональной субсидии, 600 из них отправились на фронт", - говорится в сообщении. Помимо этого, военнослужащим привезли медицинские рюкзаки, 10 радиостанций, зимние и летние костюмы, бронежилеты, шлемы, 3 тысячи окопных свечей. По словам главы Ямала, большая часть передаваемой техники – дроны и средства радиоэлектронной борьбы, именно об их необходимости военные говорят почти на каждой встрече, так как они "очень быстро расходуются". Отмечается также, что для цеха, где собирают ямальские дроны "Кречет", производство которых будет поставлено на поток, готовится помещение со складом и учебным центром по управлению БПЛА. На встрече была затронута и тема новой региональной кадровой программы "Время героев". "Прием заявок начнется в День защитника Отечества и продлится до конца марта. Сейчас идет процесс согласования всех условий. Прорабатываем программу так, чтобы в ней могли принять участие военные без высшего образования, а таких тоже немало. Мы должны помочь тем, кто желает получить высшее образование. Все зависит от опыта работы по профессии на гражданке и желания заниматься служением Отечеству. У нас в регионе есть вакансии в полиции, Росгвардии, военкоматах. Уверен, что многие захотят освоить новую профессию", - приводит ведомство слова Артюхова.
https://ria.ru/20250117/svo-1994248616.html
https://ria.ru/20250117/svo-1994239278.html
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ямал, волноваха, авдеевка, дмитрий артюхов, ульяновский автомобильный завод (уаз), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Надежные люди, Ямал, Волноваха, Авдеевка, Дмитрий Артюхов, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Артюхов передал в зону СВО первые 600 дронов "Кречет"

Губернатор Артюхов передал в зону СВО первые 600 ямальских дронов "Кречет"

© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Ямало-Ненецкого автономного округаДрон-"кречет", переданный главой Ямала в зону СВО
Дрон-кречет, переданный главой Ямала в зону СВО - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов передал военнослужащим в зону спецоперации первые 600 ямальских дронов "Кречет", крупную партию техники и обмундирование, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Как объяснили в пресс-службе, губернатор встретился с представителями подразделений, где служат ямальцы, во время поездки в подшефные Волноваху и Авдеевку.
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"В части распределили 70 наименований имущества: это четыре автомобиля "Садко NEXT" и столько же прицепов, 14 кроссовых мотоциклов, шесть квадроциклов, "УАЗ PATRIOT", 140 дронов-камикадзе, 60 комплектов беспилотников Mavic различной модификации и более 50 дронов "Гром", 30 портативных зарядок, установки спутникового интернета и радиоэлектронной борьбы, 18 дизель-генераторов, металлодетекторы… Кроме того, бойцы из восьми батальонов получили дроны, собранные на Ямале. Первая партия из 900 "Кречетов" изготовлена благодаря региональной субсидии, 600 из них отправились на фронт", - говорится в сообщении.
Помимо этого, военнослужащим привезли медицинские рюкзаки, 10 радиостанций, зимние и летние костюмы, бронежилеты, шлемы, 3 тысячи окопных свечей. По словам главы Ямала, большая часть передаваемой техники – дроны и средства радиоэлектронной борьбы, именно об их необходимости военные говорят почти на каждой встрече, так как они "очень быстро расходуются".
Отмечается также, что для цеха, где собирают ямальские дроны "Кречет", производство которых будет поставлено на поток, готовится помещение со складом и учебным центром по управлению БПЛА.
На встрече была затронута и тема новой региональной кадровой программы "Время героев".
"Прием заявок начнется в День защитника Отечества и продлится до конца марта. Сейчас идет процесс согласования всех условий. Прорабатываем программу так, чтобы в ней могли принять участие военные без высшего образования, а таких тоже немало. Мы должны помочь тем, кто желает получить высшее образование. Все зависит от опыта работы по профессии на гражданке и желания заниматься служением Отечеству. У нас в регионе есть вакансии в полиции, Росгвардии, военкоматах. Уверен, что многие захотят освоить новую профессию", - приводит ведомство слова Артюхова.
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Надежные людиЯмалВолновахаАвдеевкаДмитрий АртюховУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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