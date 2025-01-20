https://ria.ru/20250120/anokhin-1994696312.html

Глава Смоленщины Анохин рассказал о развитии дорожного хозяйства в регионе

Глава Смоленщины Анохин рассказал о развитии дорожного хозяйства в регионе - РИА Новости, 20.01.2025

Глава Смоленщины Анохин рассказал о развитии дорожного хозяйства в регионе

Вопросы развития дорожного хозяйства в Смоленской области обсудили в ходе рабочей встречи глава региона Василий Анохин и начальник ФКУ "Управление автомобильной РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T20:18:00+03:00

2025-01-20T20:18:00+03:00

2025-01-20T20:18:00+03:00

смоленская область

смоленская область

василий анохин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982395520_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_00e1ff96fa80d4a87b250ebc6a4202df.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вопросы развития дорожного хозяйства в Смоленской области обсудили в ходе рабочей встречи глава региона Василий Анохин и начальник ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва – Бобруйск" Александр Сергеевич Яхнюк, сообщил в своем телеграм-канале губернатор. "В прошлом году совместными усилиями правительства области и учреждения был выполнен большой объем работ, в частности, завершили ремонт 60 километров автодороги Р-132 "Золотое кольцо" и обновили на этом участке 38 автобусных остановок", – написал Анохин. Он добавил, что в 2025 году планируется реализовать проекты по обновлению больших участков автодорог федерального значения на территории области. Кроме того, запланировано выполнение работ по обследованию технического состояния ряда мостов с последующим их ремонтом. "Благодарю коллектив дорожников во главе с Александром Сергеевичем за профессиональный и ответственный труд при реализации важных инфраструктурных проектов в регионе. Уверен, что вместе с учреждением мы проведем в этом году не менее результативную работу", – отметил глава региона.

https://ria.ru/20250120/anokhin-1994673829.html

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

смоленская область, василий анохин