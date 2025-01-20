https://ria.ru/20250120/anokhin-1994696312.html
Глава Смоленщины Анохин рассказал о развитии дорожного хозяйства в регионе
Глава Смоленщины Анохин рассказал о развитии дорожного хозяйства в регионе - РИА Новости, 20.01.2025
Глава Смоленщины Анохин рассказал о развитии дорожного хозяйства в регионе
Вопросы развития дорожного хозяйства в Смоленской области обсудили в ходе рабочей встречи глава региона Василий Анохин и начальник ФКУ "Управление автомобильной РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T20:18:00+03:00
2025-01-20T20:18:00+03:00
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смоленская область
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вопросы развития дорожного хозяйства в Смоленской области обсудили в ходе рабочей встречи глава региона Василий Анохин и начальник ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва – Бобруйск" Александр Сергеевич Яхнюк, сообщил в своем телеграм-канале губернатор. "В прошлом году совместными усилиями правительства области и учреждения был выполнен большой объем работ, в частности, завершили ремонт 60 километров автодороги Р-132 "Золотое кольцо" и обновили на этом участке 38 автобусных остановок", – написал Анохин. Он добавил, что в 2025 году планируется реализовать проекты по обновлению больших участков автодорог федерального значения на территории области. Кроме того, запланировано выполнение работ по обследованию технического состояния ряда мостов с последующим их ремонтом. "Благодарю коллектив дорожников во главе с Александром Сергеевичем за профессиональный и ответственный труд при реализации важных инфраструктурных проектов в регионе. Уверен, что вместе с учреждением мы проведем в этом году не менее результативную работу", – отметил глава региона.
https://ria.ru/20250120/anokhin-1994673829.html
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смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
Глава Смоленщины Анохин рассказал о развитии дорожного хозяйства в регионе
Анохин: в Смоленщине обновят большие участки автодорог федерального значения
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вопросы развития дорожного хозяйства в Смоленской области обсудили в ходе рабочей встречи глава региона Василий Анохин и начальник ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва – Бобруйск" Александр Сергеевич Яхнюк, сообщил в своем телеграм-канале губернатор.
"В прошлом году совместными усилиями правительства области и учреждения был выполнен большой объем работ, в частности, завершили ремонт 60 километров автодороги Р-132 "Золотое кольцо" и обновили на этом участке 38 автобусных остановок", – написал Анохин
.
Он добавил, что в 2025 году планируется реализовать проекты по обновлению больших участков автодорог федерального значения на территории области. Кроме того, запланировано выполнение работ по обследованию технического состояния ряда мостов с последующим их ремонтом.
"Благодарю коллектив дорожников во главе с Александром Сергеевичем за профессиональный и ответственный труд при реализации важных инфраструктурных проектов в регионе. Уверен, что вместе с учреждением мы проведем в этом году не менее результативную работу", – отметил глава региона.