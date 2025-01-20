Анохин обсудил юбилей Победы с бывшими узниками фашистских концлагерей
Василий Анохин провел встречу с бывшими узниками фашистских концлагерей
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин провел встречу с бывшими малолетними узниками фашистских концлагерей, на которой, в частности, обсудили предстоящее проведение 80-летнего юбилея Победы.
"В неформальной обстановке обсудили предстоящий 80-летний юбилей Великой Победы. Кто, как не свидетели тех ужасающих событий, смогут задать вектор работы по защите исторической памяти и уроков Великой Отечественной войны, воспитанию гражданственности и патриотизма у детей и молодежи, укреплению связи поколений", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что всего в Смоленской области осталось чуть более полутора тысяч бывших узников. Несмотря на преклонный возраст, многие из них активно включены в общественную жизнь региона, а те, кто в силу здоровья остается дома, делятся своими воспоминаниями, которые позже перекладываются в книги и мемуары.
"Сейчас наша задача — всесторонне поддерживать и привлекать к важной работе бывших узников концлагерей. К сожалению, наше поколение становится последним, которое может из первых уст услышать их истории. Для того, чтобы передать эти знания, активные участники региональной организации узников под руководством Зои Кузьминичны Кумерданк за прошлый год провели более 100 уроков мужества, беседовали с детьми на линейках в школах и вручениях паспортов граждан РФ", - отметил губернатор.
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