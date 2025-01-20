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На Западе допустили возможность разморозки активов в России при Трампе - РИА Новости, 20.01.2025
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14:40 20.01.2025 (обновлено: 16:39 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/aktivy-1994623486.html
На Западе допустили возможность разморозки активов в России при Трампе
На Западе допустили возможность разморозки активов в России при Трампе - РИА Новости, 20.01.2025
На Западе допустили возможность разморозки активов в России при Трампе
Возвращение избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом добавит неопределенности на экономическом рынке, пишет агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T14:40:00+03:00
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россия
сша
украина
санкции в отношении россии
дональд трамп
экономика
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Возвращение избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом добавит неопределенности на экономическом рынке, пишет агентство Reuters со ссылкой на юристов, банкиров и консультантов в сфере."Для западных компаний в России, которые сталкиваются с более затратными правилами выхода из бизнеса и угрозами конфискации, приход Трампа принесет еще больше неизвестности", — говорится в материале.По мнению опрошенных экспертов, возвращение американского лидера может дать некоторым зарубежным компаниям политическое прикрытие для того, чтобы остаться в России, "компании, которые уже не хотят уходить, скорее всего, будут ждать". В то же время производители, ранее стремящиеся уйти с российского рынка, могут изменить мнение с приходом Трампа.После начала российской специальной операции на Украине более полутора тысяч западный компаний из разных сфер объявили об уходе, однако часть организаций приостановила процесс. По данным Reuters на март 2024 года, иностранные компании потеряли более 107 миллиардов долларов в виде списаний и упущенной выгоды.
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россия, сша, украина, санкции в отношении россии, дональд трамп, экономика
Россия, США, Украина, Санкции в отношении России, Дональд Трамп, Экономика
На Западе допустили возможность разморозки активов в России при Трампе

Reuters: возвращение Трампа может привести к разморозке западных активов в РФ

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Возвращение избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом добавит неопределенности на экономическом рынке, пишет агентство Reuters со ссылкой на юристов, банкиров и консультантов в сфере.
"Для западных компаний в России, которые сталкиваются с более затратными правилами выхода из бизнеса и угрозами конфискации, приход Трампа принесет еще больше неизвестности", — говорится в материале.
По мнению опрошенных экспертов, возвращение американского лидера может дать некоторым зарубежным компаниям политическое прикрытие для того, чтобы остаться в России, "компании, которые уже не хотят уходить, скорее всего, будут ждать". В то же время производители, ранее стремящиеся уйти с российского рынка, могут изменить мнение с приходом Трампа.
После начала российской специальной операции на Украине более полутора тысяч западный компаний из разных сфер объявили об уходе, однако часть организаций приостановила процесс. По данным Reuters на март 2024 года, иностранные компании потеряли более 107 миллиардов долларов в виде списаний и упущенной выгоды.
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"В разы больше, чем Киеву". США выплатили России рекордную сумму
14 января, 08:00
 
РоссияСШАУкраинаСанкции в отношении РоссииДональд ТрампЭкономика
 
 
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