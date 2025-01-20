https://ria.ru/20250120/aeroporty-1994569245.html
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 20.01.2025
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Казани и Нижнекамска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T10:55:00+03:00
2025-01-20T10:55:00+03:00
2025-01-20T10:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
казань
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Казани и Нижнекамска, сообщила Росавиация. "В аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) в 10:30 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщила Росавиация. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В период действия временных ограничений на запасных аэродромах совершили посадку три самолета, выполнявших рейсы в Казань.
https://ria.ru/20250120/bespilotnik-1994554292.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Специальная военная операция на Украине, Казань, Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов