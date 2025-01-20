https://ria.ru/20250120/aeroporty-1994569245.html

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 20.01.2025

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Казани и Нижнекамска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 20.01.2025

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Казани и Нижнекамска, сообщила Росавиация. "В аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) в 10:30 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщила Росавиация. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В период действия временных ограничений на запасных аэродромах совершили посадку три самолета, выполнявших рейсы в Казань.

https://ria.ru/20250120/bespilotnik-1994554292.html

казань

нижнекамск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

казань, нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество