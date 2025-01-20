https://ria.ru/20250120/advokat-1994693143.html

Адвокат обжаловал заочный арест блогера Косенко

Адвокат обжаловал заочный арест блогера Косенко - РИА Новости, 20.01.2025

Адвокат обжаловал заочный арест блогера Косенко

Адвокат обжаловал заочный арест блогера Сергея Косенко, который бросил в снег младенца ради видео в соцсети, сообщается в картотеке инстанции. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T19:58:00+03:00

2025-01-20T19:58:00+03:00

2025-01-20T19:58:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Адвокат обжаловал заочный арест блогера Сергея Косенко, который бросил в снег младенца ради видео в соцсети, сообщается в картотеке инстанции. "Зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказано в карточке уголовного дела. Столичный Басманный районный суд заочно арестовал Косенко на прошлой неделе. Ему вменили статьи о причинении тяжкого вреда здоровью и неисполнении обязанностей по воспитанию.

https://ria.ru/20240109/mizulina-1920352316.html

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2025

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происшествия