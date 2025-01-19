https://ria.ru/20250119/zalozhniki-1994460721.html

Израиль освободит из тюрем 90 палестинок в обмен на трех заложниц ХАМАС

Израиль освободит из тюрем 90 палестинок в обмен на трех заложниц ХАМАС - РИА Новости, 19.01.2025

Израиль освободит из тюрем 90 палестинок в обмен на трех заложниц ХАМАС

Израиль освободит в воскресенье 90 палестинских женщин-заключенных в обмен на освобождение палестинским движением ХАМАС трех израильских заложниц, сообщила... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T12:42:00+03:00

2025-01-19T12:42:00+03:00

2025-01-19T12:42:00+03:00

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КАИР, 19 янв — РИА Новости. Израиль освободит в воскресенье 90 палестинских женщин-заключенных в обмен на освобождение палестинским движением ХАМАС трех израильских заложниц, сообщила государственная информационная служба Египта. Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что решили в воскресенье освободить трех заложников в рамках сделки с Израилем. ХАМАС подтвердило, что передало посредникам имена трех израильских заложниц, которых оно освободит. "ХАМАС официально передал посредникам имена трех удерживаемых израильтянок, которых освободят сегодня … В обмен из израильских тюрем будут освобождены 90 палестинок", - говорится в заявлении госинформслужбы Египта. Ранее советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман сообщил РИА Новости, что Израиль получил список заложников, которых должно освободить палестинское движение ХАМАС на первом этапе сделки.

https://ria.ru/20250119/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024