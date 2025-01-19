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Израиль освободит из тюрем 90 палестинок в обмен на трех заложниц ХАМАС - РИА Новости, 19.01.2025
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12:42 19.01.2025
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Израиль освободит из тюрем 90 палестинок в обмен на трех заложниц ХАМАС
Израиль освободит из тюрем 90 палестинок в обмен на трех заложниц ХАМАС - РИА Новости, 19.01.2025
Израиль освободит из тюрем 90 палестинок в обмен на трех заложниц ХАМАС
Израиль освободит в воскресенье 90 палестинских женщин-заключенных в обмен на освобождение палестинским движением ХАМАС трех израильских заложниц, сообщила... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T12:42:00+03:00
2025-01-19T12:42:00+03:00
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израиль
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КАИР, 19 янв — РИА Новости. Израиль освободит в воскресенье 90 палестинских женщин-заключенных в обмен на освобождение палестинским движением ХАМАС трех израильских заложниц, сообщила государственная информационная служба Египта. Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что решили в воскресенье освободить трех заложников в рамках сделки с Израилем. ХАМАС подтвердило, что передало посредникам имена трех израильских заложниц, которых оно освободит. "ХАМАС официально передал посредникам имена трех удерживаемых израильтянок, которых освободят сегодня … В обмен из израильских тюрем будут освобождены 90 палестинок", - говорится в заявлении госинформслужбы Египта. Ранее советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман сообщил РИА Новости, что Израиль получил список заложников, которых должно освободить палестинское движение ХАМАС на первом этапе сделки.
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль освободит из тюрем 90 палестинок в обмен на трех заложниц ХАМАС

Израиль пообещал выпустить из тюрем 90 палестинок в обмен на трех заложниц ХАМАС

© AP Photo / Ariel SchalitЗаключенные в израильской тюрьме
Заключенные в израильской тюрьме - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Заключенные в израильской тюрьме. Архивное фото
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КАИР, 19 янв — РИА Новости. Израиль освободит в воскресенье 90 палестинских женщин-заключенных в обмен на освобождение палестинским движением ХАМАС трех израильских заложниц, сообщила государственная информационная служба Египта.
Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что решили в воскресенье освободить трех заложников в рамках сделки с Израилем. ХАМАС подтвердило, что передало посредникам имена трех израильских заложниц, которых оно освободит.
«
"ХАМАС официально передал посредникам имена трех удерживаемых израильтянок, которых освободят сегодня … В обмен из израильских тюрем будут освобождены 90 палестинок", - говорится в заявлении госинформслужбы Египта.
Ранее советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман сообщил РИА Новости, что Израиль получил список заложников, которых должно освободить палестинское движение ХАМАС на первом этапе сделки.
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