https://ria.ru/20250119/zalozhniki-1994460721.html
Израиль освободит из тюрем 90 палестинок в обмен на трех заложниц ХАМАС
Израиль освободит из тюрем 90 палестинок в обмен на трех заложниц ХАМАС - РИА Новости, 19.01.2025
Израиль освободит из тюрем 90 палестинок в обмен на трех заложниц ХАМАС
Израиль освободит в воскресенье 90 палестинских женщин-заключенных в обмен на освобождение палестинским движением ХАМАС трех израильских заложниц, сообщила... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T12:42:00+03:00
2025-01-19T12:42:00+03:00
2025-01-19T12:42:00+03:00
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КАИР, 19 янв — РИА Новости. Израиль освободит в воскресенье 90 палестинских женщин-заключенных в обмен на освобождение палестинским движением ХАМАС трех израильских заложниц, сообщила государственная информационная служба Египта. Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что решили в воскресенье освободить трех заложников в рамках сделки с Израилем. ХАМАС подтвердило, что передало посредникам имена трех израильских заложниц, которых оно освободит. "ХАМАС официально передал посредникам имена трех удерживаемых израильтянок, которых освободят сегодня … В обмен из израильских тюрем будут освобождены 90 палестинок", - говорится в заявлении госинформслужбы Египта. Ранее советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман сообщил РИА Новости, что Израиль получил список заложников, которых должно освободить палестинское движение ХАМАС на первом этапе сделки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль освободит из тюрем 90 палестинок в обмен на трех заложниц ХАМАС
Израиль пообещал выпустить из тюрем 90 палестинок в обмен на трех заложниц ХАМАС