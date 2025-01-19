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В Израиле заявили, что получили от ХАМАС список заложников - РИА Новости, 19.01.2025
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11:32 19.01.2025 (обновлено: 11:40 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/zalozhniki-1994455247.html
В Израиле заявили, что получили от ХАМАС список заложников
В Израиле заявили, что получили от ХАМАС список заложников - РИА Новости, 19.01.2025
В Израиле заявили, что получили от ХАМАС список заложников
Израиль получил список заложников, которых должно освободить палестинское движение ХАМАС на первом этапе сделки, сообщил в воскресенье РИА Новости советник... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T11:32:00+03:00
2025-01-19T11:40:00+03:00
в мире
израиль
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
катар
биньямин нетаньяху
египет
сектор газа
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Израиль получил список заложников, которых должно освободить палестинское движение ХАМАС на первом этапе сделки, сообщил в воскресенье РИА Новости советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман."Список получен несколько минут назад", - ответил Гендельман на вопрос о передаче списка.Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250119/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250118/izrail-1994198202.html
https://ria.ru/20250116/netanyakhu-1993895196.html
израиль
катар
египет
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в мире, израиль, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, катар, биньямин нетаньяху, египет, сектор газа
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Катар, Биньямин Нетаньяху, Египет, Сектор Газа
В Израиле заявили, что получили от ХАМАС список заложников

Советник офиса Нетаньяху Гендельман: Израиль получил от ХАМАС список заложников

© AP Photo / Maya AlleruzzoФото заложников, удерживаемых Хамасом в секторе Газа
Фото заложников, удерживаемых Хамасом в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Фото заложников, удерживаемых Хамасом в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Израиль получил список заложников, которых должно освободить палестинское движение ХАМАС на первом этапе сделки, сообщил в воскресенье РИА Новости советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.
"Список получен несколько минут назад", - ответил Гендельман на вопрос о передаче списка.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Президент США Джо Байден встречается с избранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
"Погибали напрасно". США заставили остановить спецоперацию
18 января, 08:00
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Трамп принудил Нетаньяху к капитуляции
16 января, 08:00
 
В миреИзраильХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024КатарБиньямин НетаньяхуЕгипетСектор Газа
 
 
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