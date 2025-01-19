В Израиле заявили, что получили от ХАМАС список заложников
Советник офиса Нетаньяху Гендельман: Израиль получил от ХАМАС список заложников
© AP Photo / Maya AlleruzzoФото заложников, удерживаемых Хамасом в секторе Газа
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Фото заложников, удерживаемых Хамасом в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Израиль получил список заложников, которых должно освободить палестинское движение ХАМАС на первом этапе сделки, сообщил в воскресенье РИА Новости советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.
"Список получен несколько минут назад", - ответил Гендельман на вопрос о передаче списка.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
"Погибали напрасно". США заставили остановить спецоперацию
18 января, 08:00
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Трамп принудил Нетаньяху к капитуляции
16 января, 08:00