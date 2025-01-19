https://ria.ru/20250119/zalozhniki-1994455247.html

В Израиле заявили, что получили от ХАМАС список заложников

В Израиле заявили, что получили от ХАМАС список заложников - РИА Новости, 19.01.2025

В Израиле заявили, что получили от ХАМАС список заложников

Израиль получил список заложников, которых должно освободить палестинское движение ХАМАС на первом этапе сделки, сообщил в воскресенье РИА Новости советник... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T11:32:00+03:00

2025-01-19T11:32:00+03:00

2025-01-19T11:40:00+03:00

в мире

израиль

хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

катар

биньямин нетаньяху

египет

сектор газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994441711_0:99:3071:1826_1920x0_80_0_0_154ff9dd73c8e2a8e84a8af5b171ae99.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Израиль получил список заложников, которых должно освободить палестинское движение ХАМАС на первом этапе сделки, сообщил в воскресенье РИА Новости советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман."Список получен несколько минут назад", - ответил Гендельман на вопрос о передаче списка.Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250119/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250118/izrail-1994198202.html

https://ria.ru/20250116/netanyakhu-1993895196.html

израиль

катар

египет

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, катар, биньямин нетаньяху, египет, сектор газа