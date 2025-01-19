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Военное крыло ХАМАС решило освободить трех заложников

Военное крыло ХАМАС решило освободить трех заложников - РИА Новости, 19.01.2025

Военное крыло ХАМАС решило освободить трех заложников

Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что отдадут Израилю трех заложников в рамках сделки по прекращению огня. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T11:29:00+03:00

2025-01-19T11:29:00+03:00

2025-01-19T12:19:00+03:00

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КАИР, 19 янв — РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что отдадут Израилю трех заложников в рамках сделки по прекращению огня."В рамках сделки по обмену пленными бригады "Аль-Кассам" решили освободить в воскресенье трех сионистских (израильских. — Прим. ред.) пленных", — сказал представитель движения Абу Убейды.В ХАМАС добавили, что передали Израилю имена трех заложников, которых планируется освободить. Это женщины в возрасте от 24 лет до 31 года. В Тель-Авиве получили список, подтвердил советник офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.С 08:30 по местному времени должен был вступить в силу режим прекращения огня в соответствии с договоренностью между Израилем и ХАМАС. При этом Нетаньяху заявлял, что перемирие не начнется, пока ХАМАС не передаст список освобождаемых заложников. В ХАМАС объяснили задержку техническими причинами и подчеркнули, что привержены условиям соглашения.На этом фоне Армия обороны Израиля нанесла очередные авиаудары по объектам в секторе Газа. По информации телеканала Al Aqsa, с момента объявления о перемирии в секторе Газа погибли восемь человек, 25 получили ранения.Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в его пределах. С начала перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки — предполагается, что речь пойдет об освобождении оставшихся заложников, постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск. Гаранты мирного процесса говорят и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.

https://ria.ru/20250104/mir-1992444371.html

https://ria.ru/20250116/netanyakhu-1993895196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сектор газа, израиль