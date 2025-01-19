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ХАМАС объяснило задержку с передачей имен освобождаемых заложников
ХАМАС объяснило задержку с передачей имен освобождаемых заложников - РИА Новости, 19.01.2025
ХАМАС объяснило задержку с передачей имен освобождаемых заложников
Палестинское движение ХАМАС подтверждает соблюдение соглашения о прекращении огня в секторе Газа, задержка с передачей Израилю имен первых трех заложников,... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T10:06:00+03:00
2025-01-19T10:06:00+03:00
2025-01-19T10:14:00+03:00
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ДОХА, 19 янв — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС подтверждает соблюдение соглашения о прекращении огня в секторе Газа, задержка с передачей Израилю имен первых трех заложников, которые должны быть отпущены с вступлением в силу перемирия в воскресенье, связана с техническими проблемами на местах, говорится в сообщении ХАМАС в Telegram-канале движения."Мы подтверждаем нашу приверженность условиям соглашения и то, что задержка с передачей имен, которые будут обнародованы, вызвана техническими причинами на местах", - отмечается в сообщении.Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в действие после 15 месяцев военных действий в воскресенье в 9.30 мск, но власти Израиля пригрозили, что не прекратят обстрелы до получения имён первых трех заложников, которые должны быть освобождены.
https://ria.ru/20250119/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, сектор газа
Израиль, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире, Сектор Газа
ХАМАС объяснило задержку с передачей имен освобождаемых заложников
ХАМАС объяснило задержку с передачей имен заложников техническими сложностями