Советник Трампа встретился с семьями заложников, похищенных ХАМАС
Axios: советник Трампа Уолц встретился с семьями заложников, похищенных ХАМАС
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteМайк Уолц
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Майк Уолц. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц провел встречу с семьями американских заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС в октябре 2023 года, сообщил журналист портала Axios Барак Равид в своей публикации в соцсети X со ссылкой на неназванные источники.
Как заявил Равид, встреча прошла в субботу в Вашингтоне.
"Советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц встретился в субботу в Вашингтоне с семьями американских заложников и подчеркнул, что администрация Трампа привержена к внедрению всех фаз сделки по прекращению огня в секторе Газа и возвращению заложников", - утверждает он, ссылаясь на три неназванных источника.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.