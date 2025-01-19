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Советник Трампа встретился с семьями заложников, похищенных ХАМАС - РИА Новости, 19.01.2025
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01:53 19.01.2025
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Советник Трампа встретился с семьями заложников, похищенных ХАМАС
Советник Трампа встретился с семьями заложников, похищенных ХАМАС - РИА Новости, 19.01.2025
Советник Трампа встретился с семьями заложников, похищенных ХАМАС
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц провел встречу с семьями американских заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС в... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T01:53:00+03:00
2025-01-19T01:53:00+03:00
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц провел встречу с семьями американских заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС в октябре 2023 года, сообщил журналист портала Axios Барак Равид в своей публикации в соцсети X со ссылкой на неназванные источники. Как заявил Равид, встреча прошла в субботу в Вашингтоне. "Советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц встретился в субботу в Вашингтоне с семьями американских заложников и подчеркнул, что администрация Трампа привержена к внедрению всех фаз сделки по прекращению огня в секторе Газа и возвращению заложников", - утверждает он, ссылаясь на три неназванных источника. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250118/izrail-1994410706.html
https://ria.ru/20250118/konflikt-1915630213.html
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в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), дональд трамп, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, США, Израиль, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Советник Трампа встретился с семьями заложников, похищенных ХАМАС

Axios: советник Трампа Уолц встретился с семьями заложников, похищенных ХАМАС

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteМайк Уолц
Майк Уолц - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Майк Уолц. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц провел встречу с семьями американских заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС в октябре 2023 года, сообщил журналист портала Axios Барак Равид в своей публикации в соцсети X со ссылкой на неназванные источники.
Как заявил Равид, встреча прошла в субботу в Вашингтоне.
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"Советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц встретился в субботу в Вашингтоне с семьями американских заложников и подчеркнул, что администрация Трампа привержена к внедрению всех фаз сделки по прекращению огня в секторе Газа и возвращению заложников", - утверждает он, ссылаясь на три неназванных источника.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
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