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ВСУ ударили по зданию суда в Васильевке Запорожской области

ВСУ ударили по зданию суда в Васильевке Запорожской области - РИА Новости, 19.01.2025

ВСУ ударили по зданию суда в Васильевке Запорожской области

Украинские войска нанесли артиллерийский удар по зданию суда в Васильевке в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 19.01.2025

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по зданию суда в Васильевке в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. "Противник нанес артиллерийский удар неустановленным боеприпасом по городу Васильевка. Разрушения получило здание районного суда", — написал он.По словам Балицкого, никто не пострадал.В четверг регион также подвергся атаке противника, под удар попало село Скельки Васильевского муниципального округа. По данным местного Минздрава, два человека получили осколочные ранения, сейчас их жизни ничего не угрожает.Запорожская область расположена в нижнем течении Днепра. Вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас под контролем Москвы находится более 70 процентов региона, остальную часть, в том числе областной центр — город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20250118/diversanty-1994361642.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия