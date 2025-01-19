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ВСУ ударили по зданию суда в Васильевке Запорожской области - РИА Новости, 19.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:11 19.01.2025 (обновлено: 21:47 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/vsu-1994517093.html
ВСУ ударили по зданию суда в Васильевке Запорожской области
ВСУ ударили по зданию суда в Васильевке Запорожской области - РИА Новости, 19.01.2025
ВСУ ударили по зданию суда в Васильевке Запорожской области
Украинские войска нанесли артиллерийский удар по зданию суда в Васильевке в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T21:11:00+03:00
2025-01-19T21:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по зданию суда в Васильевке в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. "Противник нанес артиллерийский удар неустановленным боеприпасом по городу Васильевка. Разрушения получило здание районного суда", — написал он.По словам Балицкого, никто не пострадал.В четверг регион также подвергся атаке противника, под удар попало село Скельки Васильевского муниципального округа. По данным местного Минздрава, два человека получили осколочные ранения, сейчас их жизни ничего не угрожает.Запорожская область расположена в нижнем течении Днепра. Вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас под контролем Москвы находится более 70 процентов региона, остальную часть, в том числе областной центр — город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20250118/diversanty-1994361642.html
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россия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ ударили по зданию суда в Васильевке Запорожской области

ВСУ нанесли артиллерийский удар по зданию суда в Васильевке Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по зданию суда в Васильевке в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"Противник нанес артиллерийский удар неустановленным боеприпасом по городу Васильевка. Разрушения получило здание районного суда", — написал он.
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По словам Балицкого, никто не пострадал.
В четверг регион также подвергся атаке противника, под удар попало село Скельки Васильевского муниципального округа. По данным местного Минздрава, два человека получили осколочные ранения, сейчас их жизни ничего не угрожает.
Запорожская область расположена в нижнем течении Днепра. Вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас под контролем Москвы находится более 70 процентов региона, остальную часть, в том числе областной центр — город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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