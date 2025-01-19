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Положение ВСУ продолжает ухудшаться на двух направлениях, заявил Пушилин - РИА Новости, 19.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:22 19.01.2025 (обновлено: 21:46 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/vsu-1994513839.html
Положение ВСУ продолжает ухудшаться на двух направлениях, заявил Пушилин
Положение ВСУ продолжает ухудшаться на двух направлениях, заявил Пушилин - РИА Новости, 19.01.2025
Положение ВСУ продолжает ухудшаться на двух направлениях, заявил Пушилин
Положение ВСУ продолжает ухудшаться на Часовоярском и Краснолиманском направлениях, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в обращении в Telegram-канале. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T20:22:00+03:00
2025-01-19T21:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Положение ВСУ продолжает ухудшаться на Часовоярском и Краснолиманском направлениях, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в обращении в Telegram-канале."На Часовоярском направлении, в самом Часовом Яре, у противника также продолжает ухудшаться обстановка: городские бои, продвижение наших — борьба буквально за каждый метр территории города, но также мы видим улучшение позиций (ВС России. — Прим. ред.)", — сказал он.Что касается Краснолиманского направления, то там, по словам руководителя региона, армия не столь быстро, но продолжает двигаться.Пушилин также оценил обстановку на Великоновоселковском направлении, где ВСУ попали в "крайне затруднительную" ситуацию."Горлышко для выхода сокращается — и сокращается ежедневно практически", — продолжил глава ДНР.Положение украинских военных ухудшается и на Красноармейском направлении, указал он, при этом отметив успехи российских подразделений в районе Димитрова.Кроме того, продолжается освобождение Дзержинска, где противник цепляется за каждый метр, добавил Пушилин.По данным Минобороны, за минувшую неделю российская армия освободила населенные пункты Янтарное, Калиново, Песчаное, Терны, Нескучное, Украинка, Славянка, Петропавловка, Времевка и Воздвиженка.
https://ria.ru/20250118/vsu-1994393113.html
https://ria.ru/20250118/ukraina-1994272755.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Положение ВСУ продолжает ухудшаться на двух направлениях, заявил Пушилин

Пушилин: положение ВСУ на Часовоярском и Краснолиманском направлениях ухудшается

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПодбитая американская бронемашина MaxxPro на въезде в Селидово
Подбитая американская бронемашина MaxxPro на въезде в Селидово - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Подбитая американская бронемашина MaxxPro на въезде в Селидово. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Положение ВСУ продолжает ухудшаться на Часовоярском и Краснолиманском направлениях, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в обращении в Telegram-канале.
"На Часовоярском направлении, в самом Часовом Яре, у противника также продолжает ухудшаться обстановка: городские бои, продвижение наших — борьба буквально за каждый метр территории города, но также мы видим улучшение позиций (ВС России. — Прим. ред.)", — сказал он.
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Что касается Краснолиманского направления, то там, по словам руководителя региона, армия не столь быстро, но продолжает двигаться.
Пушилин также оценил обстановку на Великоновоселковском направлении, где ВСУ попали в "крайне затруднительную" ситуацию.
"Горлышко для выхода сокращается — и сокращается ежедневно практически", — продолжил глава ДНР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
"Русские оккупанты" раз в пять лет становятся "украинскими освободителями"
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Положение украинских военных ухудшается и на Красноармейском направлении, указал он, при этом отметив успехи российских подразделений в районе Димитрова.
Кроме того, продолжается освобождение Дзержинска, где противник цепляется за каждый метр, добавил Пушилин.
По данным Минобороны, за минувшую неделю российская армия освободила населенные пункты Янтарное, Калиново, Песчаное, Терны, Нескучное, Украинка, Славянка, Петропавловка, Времевка и Воздвиженка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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