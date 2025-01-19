Положение ВСУ продолжает ухудшаться на двух направлениях, заявил Пушилин
Пушилин: положение ВСУ на Часовоярском и Краснолиманском направлениях ухудшается
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПодбитая американская бронемашина MaxxPro на въезде в Селидово
Подбитая американская бронемашина MaxxPro на въезде в Селидово. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Положение ВСУ продолжает ухудшаться на Часовоярском и Краснолиманском направлениях, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в обращении в Telegram-канале.
"На Часовоярском направлении, в самом Часовом Яре, у противника также продолжает ухудшаться обстановка: городские бои, продвижение наших — борьба буквально за каждый метр территории города, но также мы видим улучшение позиций (ВС России. — Прим. ред.)", — сказал он.
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Что касается Краснолиманского направления, то там, по словам руководителя региона, армия не столь быстро, но продолжает двигаться.
Пушилин также оценил обстановку на Великоновоселковском направлении, где ВСУ попали в "крайне затруднительную" ситуацию.
"Горлышко для выхода сокращается — и сокращается ежедневно практически", — продолжил глава ДНР.
Положение украинских военных ухудшается и на Красноармейском направлении, указал он, при этом отметив успехи российских подразделений в районе Димитрова.
Кроме того, продолжается освобождение Дзержинска, где противник цепляется за каждый метр, добавил Пушилин.
По данным Минобороны, за минувшую неделю российская армия освободила населенные пункты Янтарное, Калиново, Песчаное, Терны, Нескучное, Украинка, Славянка, Петропавловка, Времевка и Воздвиженка.
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