https://ria.ru/20250119/volgograd-1994479791.html

В Волгограде завели дело за подмену оборудования на очистных сооружениях

В Волгограде завели дело за подмену оборудования на очистных сооружениях - РИА Новости, 19.01.2025

В Волгограде завели дело за подмену оборудования на очистных сооружениях

Уголовное дело завели на директора подрядной организации за подмену оборудования при строительстве очистных сооружений в Волгограде на более дешевое, сообщили... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T15:30:00+03:00

2025-01-19T15:30:00+03:00

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ВОЛГОГРАД, 19 янв - РИА Новости. Уголовное дело завели на директора подрядной организации за подмену оборудования при строительстве очистных сооружений в Волгограде на более дешевое, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. По данным ведомства, генеральный директор компании и двое его сообщников в ходе строительства очистных сооружений на острове Голодный в Волгограде заменили оборудование, которое было прописано в контракте, на более дешевое, завысив стоимость работ на 400 миллионов рублей. "В настоящее время на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело, трое фигурантов находятся под стражей, расследование данного дела контролируется аппаратом прокуратуры Волгоградской области", - сообщили РИА Новости в прокуратуре. Отмечается, что уголовное дело против руководителя фирмы и двоих его сообщников возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

https://ria.ru/20241209/korruptsiya-1988153349.html

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